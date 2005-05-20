به گزارش خبرنگار" مهر" از شيراز در ادامه رقابتهاي ليگ دووميداني باشگاههاي كشور كه در شيراز جريان دارد لحظاتي پيش عليرضا حبيبي عضو تيم نفت تهران موفق شد در پرش دوم خود با ركورد 16 مترو 20 سانتيمتر ركورد قبلي اين ماده را كه در اختيار فرامرز آصف بود بهبود بخشد. اين ركورد پس از 32 سال جابجا شد.
درمسابقات ليگ دووميداني باشگاههاي كشور ؛
عليرضا حبيبي ركورد پرش سه گام كشور را بهبود بخشيد
عليرضا حبيبي عضو تيم دووميداني نفت تهران موفق شد در مسابقات ليگ باشگاههاي كشور ركورد فرامرز آصف را پشت سر بگذارد.
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