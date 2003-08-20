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۲۹ مرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۵۵

معاون امور اجتماعي وزارت كشور :

اتحاد جامعه بدون حضور زنان ممكن نيست

اتحاد جامعه بدون حضور زنان ممكن نيست

معاون امور اجتماعي وزارت كشور گفت: شناخت جايگاه زن درجامعه اسلامي امري راهبردي است واتحاد جامعه بدون حضور زنان ممكن نيست.

اشرف بروجردي درگفتگو با خبر نگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: پاسخ به اين سوال مهم كه امروز كرامت ، شخصيت وشوكت زن مسلمان درجامعه اسلامي چيست  ، مي تواند بسياري از مشكلات زنان جامعه ما را حل كند.

معاون اموراجتماعي وشوراهاي وزارت كشورافزود: باور به لزوم حضور آحاد مردم ، هم زن وهم مرد ، درجامعه بسيار مهم است وآنچه كه موجب پيشرفت وتوسعه جامعه وتحقق اهداف اساسي مي شود ، همانا اتحاد همه مردم است وبانوان دراين ميان نقش وجايگاه ارزنده اي دارند.

وي درپايان گفت: بانوان بايد جايگاه وقدر ومنزلت خود را به درستي بشناسند وآينده اي روشن را براي خود ترسيم كنند.

کد مطلب 18567

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