اتحاد جامعه بدون حضور زنان ممكن نيست

اشرف بروجردي درگفتگو با خبر نگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: پاسخ به اين سوال مهم كه امروز كرامت ، شخصيت وشوكت زن مسلمان درجامعه اسلامي چيست ، مي تواند بسياري از مشكلات زنان جامعه ما را حل كند.

معاون اموراجتماعي وشوراهاي وزارت كشورافزود: باور به لزوم حضور آحاد مردم ، هم زن وهم مرد ، درجامعه بسيار مهم است وآنچه كه موجب پيشرفت وتوسعه جامعه وتحقق اهداف اساسي مي شود ، همانا اتحاد همه مردم است وبانوان دراين ميان نقش وجايگاه ارزنده اي دارند.

وي درپايان گفت: بانوان بايد جايگاه وقدر ومنزلت خود را به درستي بشناسند وآينده اي روشن را براي خود ترسيم كنند.