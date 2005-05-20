آمريكايي ها اسلام را مانع بزرگ و اصلي بر سر راه اهداف استكباري خود مي دانند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، موسوي جزايري كه در خطبه هاي نمازجمعه اين هفته در مصلي مهديه امام خميني (ره) اهواز سخن مي گفت، اهانت نظاميان آمريكايي به ساحت مقدس قرآن كريم در گوانتانامو را فاجعه عظيم و مصيبت كبري عنوان كرد.

نماينده ولي فقيه در استان خوزستان با تبريك فرارسيدن سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر و عمليات معجزه آساي بيت المقدس، آن را هديه اي الهي و پيروزي دشمن شكن عنوان كرد و گفت: براي اينكه الطاف خدا بر ما ادامه يابد، بايد در ادامه اين راه وظيفه خود را كه امروزه شركت پرشور و گسترده در انتخابات رياست جمهوري و انتخاب فرد اصلح است، انجام دهيم.

وي در بخش ديگري از سخنانش به تصويب برخي اعمال خلاف عفت و انسانيت در پارلمان هاي اروپايي اشاره كرد و افزود: صرف نظر از آنچه كه در اديان الهي به خصوص دين مقدس اسلام آمده، كتابهاي زيادي را دانشمندان غربي و منصف و اهل تحقيق درباره آثار ناشي از گناهان كبيره و اعمال خلاف عفت تاليف كرده اند كه آنها را بيماري خطرناك دانسته كه شيرازه جامعه را از هم مي پاشند.

بنابراين گزارش، پس از اقامه نماز جمعه، آيت الله موسوي جزايري پيشاپيش نمازگزاران جمعه و همگام با ديگرنمازگزاران در سراسر كشور در راهپيمايي اعتراض آميز نسبت به اهانت دژخيمان آمريكايي به ساحت مقدس قرآن كريم در زندان گوانتانامو، از مصلي امام خميني تا مسجد اعظم اهواز شركت كرد.

راهپيمايان در اين مراسم با سردادن شعار مرگ بر آمريكا و مرگ بر استكبار، انزجار و خشم خود را از اين اقدام اهانت بار اعلام كردند.