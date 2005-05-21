شاخص بهداشت نانوايي ها 20 درصد از ديگر اماكن توزيع مواد غذايي پايين تر است

مهندس ناصر فلاحي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: هم اكنون نانوايي هاي كشور به لحاظ بهداشتي در مقايسه با ديگر اماكن توزيع غذايي از وضعيت بدتري برخوردار هستند بنابراين در زمينه بهبود وضعيت بهداشتي اين اماكن بايد هر چه سريعتر اقدام شود.

وي اظهار داشت: شناسنامه دار كردن نانوايي ها از سوي سه وزارتخانه وزارت كشور، بازگاني و وزارت بهداشت در حال پيگيري است.

رئيس اداره بهداشت مواد غذايي و اماكن وزارت بهداشت گفت: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده، رعايت حداقل بهداشت در نانوايي ها همچنين برآورده شدن حداقل انتظارات مردم از سوي اين اماكن در منشور بهداشتي كه شامل 10 مورد است، در نظر گرفته مي شود.

وي در خصوص نظارت بيشتر در مورد بهداشت اين اماكن گفت: بر اساس هماهنگي با وزارت بازرگاني و اداره تعزيرات، مقرر شده كه به علت كمبود نيروهاي بهداشتي وزارت بهداشت، بازرساني نيز از سوي اين اداره در زمينه نظارت بر رعايت بهداشت در نانوايي ها براي بازديد به اين اماكن مراجعه كنند بنابراين هر نانوايي، شناسنامه جداگانه اي در خصوص بهداشت يا تعزيرات مسائل بهداشتي را خواهد داشت تا در صورت تكرار نواقص و عدم بهبود وضعيت بهداشتي با صاحب اين امكان برخورد قانوني شود.

فلاحي تصريح كرد: برخورد با اماكن توزيع مواد غذايي به استثناي نانوايي ها بسيار راحت تر است چون در صورت عدم رعايت بهداشت و توجه نكردن نسبت به رفع مشكلات بهداشتي و نواقص، با انجام برخورد قانوني، اين اماكن تعطيل و پلمپ مي شوند اما از آنجا كه نانوايي ها از جمله اماكن مورد نياز و ضروري مردم هستند و تعطيلي آنها مردم را دچار مشكل تهيه نان مي كند، برنامه بهداشتي كردن اين اماكن به تعويق افتاده بنابراين از برنامه هاي بهداشتي ديگر اماكن توزيع مواد غذايي عقب تر است.

