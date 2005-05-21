به گزارش خبرنگار" مهر" سپاهاني ها سپس ساعت 10 روزدوشنبه تمرين سبكي را در اصفهان انجام خواهند داد وپس ازآن ساعت 19 با پروازهواپيمايي ايران اير راهي دبي وسپس شهر العين خواهند شد.
سپاهان ساعت 20 روز سه شنبه نيزدر ورزشگاه العين تمرين خواهد كرد تا براي بازي روزچهارشنبه ازهرحيث آماده شود. اين تيم درحال حاضرهيچ بازيكن مصدومي ندارد وتنها پيمان نادري ازناحيه كمردچار اسيب ديدگي جزيي است.
گفتني است: ديداررفت دوتيم با نتيجه مساوي مساوي يك بريك خاتمه يافته بود. ادموند بزيك دردقيقه 36 براي سپاهان و احمدمبارك المعيري براي العين دردقيقه 49 گلزني كردند.
همگام با رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا ؛
تيم فوتبال فولاد سپاهان اصفهان پس فردا عازم امارات مي شود
تيم فوتبال فولاد مباركه سپاهان امروز و فردا درساعت 18 در مجموعه ورزشي پلي اكريل تمرين خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار" مهر" سپاهاني ها سپس ساعت 10 روزدوشنبه تمرين سبكي را در اصفهان انجام خواهند داد وپس ازآن ساعت 19 با پروازهواپيمايي ايران اير راهي دبي وسپس شهر العين خواهند شد.
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