رئيس سازمان امنيت داخلي آمريكا به اروپا مي رود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، مايكل چرتوف رئيس سازمان امنيت داخلي آمريكا درچارچوب تقويت تدابير امنيتي ميان دوقاره و نحوه كنترل و نظارت بهتر بر اين تدابير كه براي مبارزه با ترويسم در نظر گرفته شده اند، در هفته جاري به چند كشور اروپايي سفر مي كند.

بر اساس اين گزارش چرتوف روز پنجشنبه درمركز مطالعات استراتژيك و بين الملل در واشنگتن ضمن تاكيد بر اهميت و ضرورت سفر خود در همين خصوص تصريح كرد : " تمامي كشورهاي جهان بايد با يكديگر همكاري نزديكي برقرار كنند تا بتوانند درخصوص گروه هاي تروريستي به تبادل اطلاعات پرداخته و در واقع در مقابل آنان شبكه يكپارچه اي را ايجاد كنند كه قادر به رويارويي و نبرد با شبكه تروريست ها باشد."

رئيس سازمان امنيت داخلي آمريكا در ادامه با اشاره به اهداف سفر خود به اروپا خاطرنشان كرد: "ما در اين سفر قصد داريم كه نگاهي داشته باشيم به نقاط ضعف و نقاط ضربه پذيري كه در سيستم امنيتي ما وجود دارد و اين نقاط ضربه پذير به مسائلي نظير نقل و انتقال ، جابجايي شهروندان و حمل و نقل محموله هاي مختلف مربوط مي شوند."

چرتوف در ادامه اظهارات خود گفت :" ما به دنيايي نياز داريم كه در يك حصار امنيتي قرار گرفته باشد و اين در واقع به معناي برقراري يك محيط امن است كه در آن محيط شهروندان و محموله هاي مختلف به راحتي و به سرعت و در نهايت امنيت جابجا شوند."

چرتوف كه قرار است در سفر خود در شهرهاي اروپايي لاهه ، بروكسل و لندن توقف داشته باشد قرار است كه روز دوشنبه با پيت هن دونر و ريتا وردانك وزراي دادگستري و مهاجرت هلند و بروكسل ديدار و گفت و گو كند.

به گفته وزارت امنيت داخلي آمريكا ، وي قراراست كه طبق برنامه نيز روز چهارشنبه و پنج شنبه با چارلز كلارك همتاي انگليسي خود ديدار و گفتگو كند.

چرتوف كه كار و فعاليت خود را در سمت جديد رياست سازمان امنيت داخلي آمريكا از چند ماه پيش آغاز كرده است خواستار آن شده است تا كنترل و نظارت امنيتي در مرزها را از طريق كنترل كردن دقيق پاسپورت هاي افراد از نظرجزييات مربوط به هويت و مليت آنان به اجرا درآورده شود ولي در عين حال تاكيد كرده است كه تقويت و تشديد تدابير امنيتي نبايد به قيمت آزادي افراد و آسيب رساندن به زندگي خصوصي شهروندان تمام شود.

رئيس سازمان امنيت ملي آمريكا در ادامه خاطر نشان كرد: "ما با توانايي هدايت زندگي ها ، تشويق و ترغيب موفقيت ها، حمايت از آزادي و حفاظت از زندگي خصوصي شهروندان در اين جنگ پيروز خواهيم شد."

بر اساس اين گزارش كنترل مرزي و تمهيدات امنيتي بكارگرفته شده در مرزهاي آمريكا پس از واقعه يازدهم سپتامبر سال 2001ميلادي كه درجريان آن تروريست ها با ربودن چند فروند هواپيما، آنها را به سوي مقر وزارت دفاع آمريكا "پنتاگون" و ساحتمان هاي دوقلوي مركز تجارت جهاني واقع در نيويورك به قصد عمليات انتحاري هدايت كردند و منجر به مرگ حدود 3هزار تن از شهروندان آمريكايي شدند،تقويت شد.

پس از واقعه يازدهم سپتامبر همه توريست هايي كه براي بازديد از آمريكا وارد اين كشور مي شدند طبق مقررات وتدابير شديد امنيتي جديد عكس و اثر انگشت آنان گرفته و ثبت مي شود ضمن اينكه گذرنامه هاي اين افراد نيز بايد از فيلتر دستگاه هاي كنترل گذرنامه و اسكن تصويري آن عبور كند.

بر اساس اين گزارش دولت آمريكا در نظر دارد تا پايان ماه اكتبر شرط برخوردار بودن از گذرنامه هاي بيومتريكي با اثر انگشت ها و تصاوير ديجيتالي را براي تمامي شهروندان اروپايي كه قصد سفر به ايالات متحده آمريكا را دارند ، الزامي اعلام كند.

از طرف ديگر يك مقام برجسته آمريكايي كه به بروكسل سفر كرده بود روز پنجشنبه در همين خصوص گفت : "بنا به درخواست مقامات اتحاديه اروپا احتمالا تاريخ به اجرا درآمدن قانون فوق كه زمان اعمال آن از اكتبر اعلام شده بود، به تعويق خواهد افتاد."

بر اساس اين گزارش از واقعه يازدهم سپتامبر به بعد ، مقامات آمريكايي به دفعات بسياري از پروازهاي بين المللي را كه به مقصد ايالات متحده انجام شده بود به دليل حضور مسافراني كه نام آنان در ميان نام هاي مندرج در فهرست كساني كه سفر آنان از سوي مقامات آمريكايي به اين كشور ممنوع اعلام شده بود، تغييرمسير داده و اين پروازها را به فرودگاه هاي ديگري در شهرهاي ديگر هدايت مي كردند.

درسپتامبر سال 2004ميلادي نيز مقامات آمريكايي مسير هواپيمايي را كه حامل خواننده انگليسي "كت استيونس" كه پس از گرويدنش به اسلام نام خود را يوسف اسلام گذارده بود، را تغيير داده و وجود او را در پرواز مذكور براي امنيت ملي آمريكا خطرناك توصيف كردند.