مولوي بايد پايگاه بهترين اجراهاي دانشجويي شود



مهدي مكاري - مدير تالار مولوي

"مهدي مكاري" مدير جديد تئاتر مولوي در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" ضمن بيتن اين مطلب، گفت: در گذشته درزماني كه ما دانشجو بوديم تالار مولوي آن قدر اعتبار داشت كه اگر دانشجويي توانايي ارائه يك تئاتر خوب را داشت مي توانست در اين تالار نوبت اجراي عمومي بگيرد و بزرگترين جايزه براي يك دانشجو اين بود كه بتواند روزي اثرش را حتي سه روز در تالار مولوي اجراي عمومي كند.

مكاري درپاسخ به اين سوأل كه با توجه به مسئوليت قبلي شما كه معاون فرهنگي دانشگاه هنر بوديد، چطور شد حاضر شديد اين پست را با مديريت زير مجموعه خود يعني تالارمولوي كه مدتها نيز در ركود به سر مي برد، تعويض كنيد؟ آيا در آنجا نمي توانستيد به تئاتر دانشجويي كه تعلق خاطرتان است، بيشتر خدمت كنيد؟ متذكر شد: به دليل علاقه و تعصب خاصي كه به تالار مولوي دارم. پس از پيشنهاد مديريت با بسياري از دوستان تئاتري و پيشكسوتان در مورد پذيرفتن اين مسئوليت صحبت كردم .همه آنها به من گفتند مديريت اين مجموعه كار سختي است و بايد ريسك كني و اما درعين حال من را تشويق به پذيرفتن كردند. مسوولان جهاد دانشگاهي نيز در اين باره ذهنيت روشني داشتند و قول حمايت وهمكاري دادند. به ويژه آقاي رحيميا ن معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي تهران كه مرا براي پذيرفتن اين پست بسيار تشويق كرد. من هم فكركردم با وجود اين پتانسيل فراوان وحمايت خود دانشجويان و زحمات قابل تقديري كه آقاي مختاري مدير قبلي مولوي از لحاظ فني و بازسازي ساختماني براي اين مجموعه كشيد و بايد اين زحمات نيمه تمام رها نشود و تالار در بخش اجرا و توليدات تئاتر دانشجوي نيز راه انداري شود، مديرت تئاتر مولوي را پذيرفتم.

مدير جديد مولوي در ادامه افزود: با وجود آن كه مي توانستم هم مديريت تالارمولوي را داشته باشم و هم معاونت فرهنگي دانشگاه هنر، اما ترجيح دادم ، تنها فعاليتهاي خود را بر تالار مولوي متمركز كنم و مسئوليت قبلي خود را واگذار كردم.

وي درباره برنامه ها و سياستهايي كه براي راه اندازي اين مجموعه تئاتري پس از چند ماه تعطيلي درنظر گرفته است، توضيح داد: تمام تلاشهاي ما بر روي اين متمركز خواهد شد كه تالارمولوي مركز فعاليتهاي تئاتر دانشجويي شود تا رديف بودجه بگيرد و ما با گرفتن بودجه بتوانيم آن را مركز توليد تئاتر دانشگاهي كنيم.در اين باره اقدام به نوشتن اساس نامه آن هم كرده ايم.

مدير مولوي افزود: پس از آن كه مولوي مركز توليد تئاتردانشجويي شد، تصميم داريم به راه اندازي سايت ، انتشارات و گسترش بخش تبليغاتي آن بپردازيم و به عنوان تنها مركز توليد تئاتر دانشجويي ايران به ايجاد رايزني براي ارتباطات بين المللي بپردازيم . البته اجراي همه اين برنامه ها نيازمند زمان است.





تئاتر مولوي

مهدي مكاري درپاسخ به اين سوأل كه، با توجه به اين كه تالار مولوي مدتها تعطيل بوده و اين بر كاهش مخاطبانش كه بيشتر دانشجو هم هستند، تأثير گذاشته است و اكنون شما براي راه اندازي دوباره اين تالار نيازمند ترفند ها و تبليغات خاصي هستيد، چه برنامه خاصي در اين باره داريد؟ گفت: بهترين تبلغ براي تئاتر مولوي آثاري است كه در آن اجرا مي شود. اين تبليغ زماني به نتيجه مي رسد كه خود دانشجويان نيز تلاش كنند. ممكن است در ابتدا من براي بالا بردن سطح كيفي آثار مولوي چند نمايش را دست چين كنم يا از چند كارگردان خوب دعوت به عمل آورم تا در مولوي اجراي عمومي داشته باشند. يا درنهايت فضا و شرايط را براي فعاليت دانشجويان فراهم كنيم، اما ادامه كار با دانشجويان است كه با ارائه كارهاي خوب و بالا بردن سطح كيفي اجراهاي مولوي بتوانند تماشاگران رابه سالن بكشانند.

وي ادامه داد: البته بايد بگويم تالار مولوي به دليل آن كه در محيط دانشگاهي واقع شده است، براي تبليغات خود كمي با محدوديت مواجه است. هر گونه كار تبليغاتي مثل گذاشتن تابلو يا اختصاص درب جدا براي تئاتر مولوي منوط به هماهنگي با دانشگاه امكان پذير است و از آنجايي كه هر دانشگاه قوانين و مقرارت خاص خود را دار د ، اين كار ما را كمي مشكل مي كند.

مديرجديد تالار مولوي ، حمايت مطبوعات را براي راه اندازي دوباره مولوي بسيار مؤثر دانست و تصريح كرد: اكنون شرايط و فضا براي توليد كارهاي دانشجويي در مولوي آماده شده و ما تنها نيازمند حمايت مطبوعات هستيم.

مكاري گفت: هدف ما بالابردن كيفيت اجراهاي دانشجويي در مولوي است كه در اين راستا تصميم داريم با گرفتن رديف بودجه به چند هنرمند حرفه اي كه از موفقيت در تئاتر دانشجويي به عرصه حرفه اي راه يافته اند، يا به چند كارگردان فارغ التحصيل تئاتر سفارش كار دهيم.

وي افزود: به نظر من تئاتر مولوي چيزي از مجموعه تئاتر شهر كم ندارد، زيرا همواره كارهاي خوب تئاتر شهر مال دانشجوياني است كه پله هاي موفقيت خود را از تالار مولوي و جهاد دانشگاهي طي كردند. اين دوستان نيز با ما بايد همكاري كنند. بايد به دليل تعصبي كه در مورد تالار مولوي دارند با كمي گذشت دربرابر مسايل مالي، ميزباني ما را براي اجراهاي خود پذيرا شوند.

مدير مولوي در پاسخ به اين سوأل كه به دليل محدوديتها و قوانين خاصي كه جهاد دانشگاهي براي اجراهاي مولوي وضع كرده، شايد كمتر هنرمند حرفه اي حاضر به همكاري با اين مجموعه باشد؟ توضيح داد: مخاطب و شرايط مولوي با تئاتر شهر فرق دارد. بهر حال بايد دوستان همانطوري كه براي ورود به يك دانشگاه موظف هستند تن به قوانين آن دانشگاه دهند، بايد براي اجرا در مولوي هم قوانين يك مكان فرهنگي را رعايت كنند.

وي درباره زمينه همكاري تئاتر مولوي با مركز هنرهاي نمايشي نيز تصريح كرد: مركز هنرهاي نمايشي قرار است با معرفي يك سري اجراهاي خوب خود به تالار مولوي از اين مجموعه حمايت كند. همچنين طي صحبتهايي قرار است بزودي شوراي بازبيني مركز هنرهاي نمايشي و تئاتر مولوي با هم هماهنگ شوند تا براي بازبيني اين اجراهاي نيازي به اجراي مجدد نباشد و هر دو شورا كار رادر يك اجرا مورد بازبيني قرار دهند.

مكاري خاطر نشان كرد: براي اجراي آثار مركز درتئاتر مولوي ارجحيت به تئاتريهاي فارغ التحصيل يا دانشجويان تئاتر است. البته ممكن است در كنار اين هنرمندان، پيشكسوتان نيز آثار خود را در تالار مولوي اجرا كنند.

مدير تئاتر مولوي همچنين درباره سياست در آمد زايي براي اين مجموعه دانشجويي گفت: هم خود من وهم مسوولان جهاد دانشگاهي بر روي در آمد زايي تالار مولوي تأكيدي نداريم. اما مجبور هستيم براي تأمين برخي از هزينه هاي تالار به اين مسئله توجه كنيم و اين كمبود را از طريق گرفتن كمك هزينه هاي اندكي از مراكز مختلف در مقابل سالني كه در اختيار اجراهاي جشنواره هاي مختلف مي گذاريم، ياگرفتن مبلغ اجاره بها از گروههاي فيلمبرداري كه از تالار مولوي براي تله تئاترها يا لوكشن هاي خود استفاده مي كنند، جبران كنيم.

وي افزود: بحث راه اندازي گيشه نيز براي ما بسيار مهم است. متأسفانه دانشجويان به دليل نزديكي كه به تئاتر مولوي دارند و آن را ازآن خود مي دانند هيچ گاه براي ديدن نمايشهاي مولوي حاضر به خريد بليت نيستند. در حالي كه خود اين بچه هاي دانشجو بايد به خاطر كمك به تئاترهاي دانشجويي هم كه شده به موضوع گيشه اهميت دهند.

مدير مولوي اعلام كرد: من به دليل ارزش دادن به آثار دانشجويي اصلا موافق بهاي كم براي بليت نمايشهاي مولوي نيستم و معتقدم قيمت بليت نمايشهاي مولوي بايد به اندازه بهاي بليت تالار چهارسو تئاتر شهر باشد. اما در اين ميان بايد به دانشجويان يك تخفيف ويژه داد.





تئاتر مولوي

مكاري گفت: به نظر من مخاطب تئاتر مولوي اصلا كمتر از تئاتر شهر نيست، به طوري كه ما در نظر داريم در صورتي كه براي گروه هاي دانشجويي مشكلي ايجاد نشود، به دليل پاسخگويي بيشتر به تقاضاهاي بالاي دانشجويان جهت اجرا در اين مجموعه، سالن اصلي تئاتر مولوي را دو اجرائه كنيم.

وي متذكر شد: همچنين براي رفع مشكل بودجه اين تالار تصميم داريم اول اينكه مولوي را هر چه زودتر مركز توليد تئاتر دانشجويي كنيم تا رديف بودجه بگيريم دوم از حمايت برخي از مراكز دولتي يا اسپانسرهاي مناسب بهره گيريم.

مكاري تصريح كرد: با گرفتن بودجه و راه اندازي بخش پژوهشي تالار مولوي اقدام به برگزاري كارگاههاي آموزشي توسط اساتيد تئاتر، ميزگردها و همايشهاي علمي تخصصي تئاتر خواهيم كرد و با يك برنامه ريزي مناسب ، كلاسهاي آموزشي اين مجموعه را بار ديگر راه اندازي خواهيم كرد.

مدير جديد مولوي درپاسخ به اين سوأل كه نحوه نظارت مسوولان جهاد دانشگاهي بر اجراهاي مولوي از اين پس به چه شكل است و اين كه آيا ديدگاه مديريتي آنها با ديدگاه مديريتي وي متفاوت است يا خير؟ توضيح داد: من اين مديريت را منوط به همكاري معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران پذيرفتم و تاكيد مي كنم نه سياست جهاد دانشگاهي و نه سياست آقاي رحيميان معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران ، مخالف حمايت از فعاليتهاي فرهنگي دانشجويان است. اگر فعاليت فرهنگي سالمي توسط دانشجويان صورت گيرد، معاونت فرهنگي نسبت به آن ديدگاه مثبت دارد. گاه اتفاق افتادن ناخواسته يك سري مسايل به خاطر بي مبالاتي برخي از گروههاي دانشجويي كه بعضا در مركزهنرهاي نمايشي هم رخ مي دهد، موجب ايجاد مشكل شده و جريان سازي مي شود.













