اعضاي گروه اپراي رستم وسهراب هنوز بيمه نشده و دستمزد نگرفته اند

"بهروزغريب پور" كارگردان اين اپرا در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" گفت: هنوز اعضاي گروه بيمه نشده اند، اما بنياد رودكي تمامي هزينه درماني محسن ايمان خاني عروسك گردان گروه را پرداخته و قبول كرده است در صورت وقوع حادثه بازهم هزينه درماني اعضاي گروه را پرداخت كند.

وي درمورد پرداخت دستمزدهاي گروه نيز افزود: هنوز دستمزدها پرداخت نشده، اما صحبتهايي شده تا دستمزد بچه ها پرداخت شود.

غريب پور پايان اين اپرا را 12 خردادماه اعلام كرد و در باره ادامه آن متذكر شد: ادامه اجرا منوط به درخواست دوباره بنياد رودكي و توافق ما با آنها است .

لازم به ذكر است، اجراي روز پنجشنبه اپراي "رستم وسهراب" با استقبال تماشاگران تئاتر مواجه شد به طوري كه در اين روز تعداد زيادي از اساتيد موسيقي و برخي از هنرمندان كه براي ديدن اين اپرا به تالار فردوسي آمده بودند به دليل پر شدن ظرفيت تالار مجبور شدند بر روي زمين بنشينند كه اين امراسباب نارضايتي و گله اصحاب هنر را فراهم كرده و برخي مطبوعات امروز صبح با عنوان اين كه بليتهاي اين اپرا بيش از حد ظرفيت سالن فروخته شده، نسبت به اين اتفاق انتقاد كردند.

"بهروز غريب پور" كارگردان اپراي" رستم وسهراب" در گفت وگوبا "مهر" اعلام كرد: بليتهاي اپراي"رستم وسهراب" روز پنجشنبه بيش از حد ظرفيت فروخته نشده بود، بلكه روز پنجشنبه مطابق معمول ما ميزبان تعدادي تماشاگر ميهمان و تعدادي تماشاگر كه با خريد بليت به سالن آمده بودند، بوديم ، اما تعدادي از دوستان كه در ميان آنها چند هنرمند موسيقي نيز بودند بدون هماهنگي با ما به طور ناخوانده جهت ديدن اپرا به تالار فردوسي آمده و مسوولان سالن نيز با احترام آنها را به داخل سالن راهنمايي كرده اند، اما به دليل پر بودن ظرفيت سالن، برخي از اين دوستان مجبور شدند روي زمين بنشينند. كه طبيعتا اگر با ما از قبل هماهنگ كرده بودند، هرگز اين اتفاق نمي افتاد.