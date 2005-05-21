ادامه موج ناآرامي ها در ازبكستان ؛ تظاهرات مردم قره سو

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، در حاليكه مقامات ازبكستان با اوضاع ناآرام و آشفته حاكم بر كشور دست و پنجه نرم مي كنند، دامنه اعتراض و ناآرامي مخالفان دولت اسلام كريم اف رئيس جمهور اين كشور بالا گرفته و شهر مرزي قره سو كه در مجاورت با مرز قرقيزستان قرار دارد نيز صحنه تحولات جديدي شده است .

بر اساس اين گزارش حدود 200تن از تظاهركنندگان كه اكثرآنان را هم زنان تشكيل مي دادند در شهر قره سو با در دست داشتن پلاكاردهايي خواهان آزادي بختيار رحيم اف كشاورزي كه خود را رهبر اسلام گرايان ناميده است و ديلمراد ماماجان اف يك كشتي گير معروف و محبوب محلي شدند.

از طرف ديگر با اينكه صدها تن از نظاميان و كادر پليس ضد شورش از نزديك اوضاع را تحت كنترل و مراقبت داشتند ولي باز با اين حال تظاهر كنندگان مسير جاده اي را كه به سوي پل مرزي با قرقيزستان منتهي مي شد مسدود كرده بودند و سعي داشتند افراد ديگر را نيز به جمع خود ملحق كنند.

بر اساس اين گزارش تظاهركنندگان پلاكاردهايي در دست داشتند كه بر روي آنها شعارهايي در خصوص بي گناهي رحيم اف رهبر مسلمانان و ماماجان اف كشتي گير محبوب مردم نوشته شده بود.

تظاهر كنندگان اظهار مي كردند كه به جز آزادي رحيم اف هيچ خواسته ديگري ندارند و اين درحالي است كه دولت ازبكستان و مقامات اين كشور پيشتر اعلام كرده بودند كه آزادي افرادي نظير رحيم اف براي دمكراسي جامعه خطرناك است .

تظاهر كنندگان معترض از كساني كه به تماشا ايستاده بودند و فقط نظاره گر وقايع بودند مي خواستند تا به جمع آنان ملحق شوند تا همگام با هم مقدمات آزادي زندانيان را فراهم آورند.

اين درحالي است كه مخالفت كريم اف با انجام تحقيقات مستقل در كشورش واكنش مقامات آمريكايي را به دنبال داشته است بطوريكه كاندوليزا رايس وزيرامور خارجه آمريكا روز جمعه در خصوص عدم همكاري مقامات تاشكند با جامعه بين المللي ابراز تاسف كرده و ضمن هشدار به اين كشور گفت : " آمريكا خواهان برگزاري تحقيقات مستقلي در خصوص وقايع اخير در ازبكستان است و اگر تاشكند با مقامات بين المللي در اين خصوص همكاري نكند راه به انزوا كشيده شدن خود را هموار مي كند.

از طرف ديگر سازمان امنيت و همكاري اروپا موسوم به ""OSCE"" هم از دولت ازبكستان خواسته است تا مقاما ت اين كشور اجازه برگزاري يك تحقيقات مستقل را در خصوص حوادث اخير صادر كنند كه البته به گفته مقامات گروه مذكور تا كنون هيج پاسخي از جانب مقامات ازبكستاني در اين خصوص دريافت نشده است .

كيت جينكز سخنگوي سازمان مذكور دراين خصوص مي گويد: "مقامات سازمان امنيت و همكاري اروپا آمادگي دارند تا به ازبكستان رفته و از طريق مذاكره دليل ناآرامي ها را جويا شوند اما مشكل اين است كه مقامات دولت ازبكستان هيج تماسي در اين خصوص برقرار نكرده و اصلا هيچ راه تماسي با ازبكستان و مقامات آن وجود ندارد."

به دنبال وقايع سيزدهم مه (23ارديبهشت ) در انديجان، گمان مي رود كه بيش از صدها تن از مردم و غيرنظاميان اين شهر كشته شده باشند و اين وقايع دردناك واكنش اعتراض آميز جامعه بين الملل به خصوص آمريكا را به دنبال داشت.

ايالات متحده آمريكا از كريم اف خواسته بود تا اجازه دهد تحقيقات مستقلي در خصوص حوادث اخير در ازبكستان صورت گيرد ولي گفته مي شود كه دولت كريم اف امكان اين امر را فراهم نياورده است و حتي برخي از خبرها حاكي از آن است كه رئيس جمهور ازبكستان درخواست سازمان ملل متحد را هم درخصوص برگزاري تحقيقات رد كرده است .

از طرف ديگر هر چند كه گفته مي شود دولت كريم اف اجازه داده است تا برخي از ناظران به عنوان بازرس از اوضاع و شرايط كنوني ازبكستان بازديد به عمل آورند ولي اين بازديد و بازرسي ها تحت نظارت و كنترل شديد پليس ازبكستان قرار داشته است.

لازم به ذكر است كه رحيم اف و ماما جان اف در جريان درگيري هاي 2 روز پيش شهر قره سو به همراه چند تن ديگر از تظاهر كنندگان دستگير شدند .

از طرف ديگر بسياري از مردم ازبكستان به سوي مرزهاي كشورهاي همسايه نظير قرقيزستان و گرجستان هجوم آورده تا از ترس شرايط نابه سامان حاكم در كشورشان به كشورهاي مذكور پناهنده شوند. برهمين اساس نگهبانان مرزي قرقيزستان گزارش داده اند كه نيمه شب گذشته با بيش از 500 تن از شهروندان ازبكستاني مواجه شدند كه سعي داشتند از رودخانه گذشته و براي پناهنده شدن خود را به آنطرف مرز برسانند.

سخنگوي خدمات مرزي قرقيزستان نيز در همين خصوص گفت : " ازبك ها فرياد مي كشيدند كه از بازجويي ها ي كريم اف وحشت دارند".

مردم معترض ازبكستان در شهرهاي مختلف آن از وضع نامساعد زندگي خود شكايت دارند و مي گويند درحاليكه ما براي گذراندن زندگي خود به پول و غذا نياز داريم و لي دولت براي ما سربازان و پليس بيشتري مي فرستد تا با ما برخورد كنند.

به دنبال شكايات مطرح شده در خصوص استفاده از روش هاي قرون وسطايي در ازبكستان براي شكنجه زندانيان و به دنبال شكايات مطرح شده از جانب گروه هاي مدافع حقوق بشر كه به وضعيت اسفبار زندگي مردم ازبكستان اعتراض داشته و دولت ديكتاتوري كريم اف را مسبب و مسول وضعيت موجود مي دانستند، مقامات غربي تحت هدايت سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپايي بر دولت ازبكستان فشار آورده و خواستار برگزاري تحقيقات مستقلي در خصوص حوادث اخير شهر انديجان شدند.

از طرف ديگر مقامات سازمان امنيت و همكاري اروپا موسوم به "OSCE" نيز از دولت ازبكستان خواسته اند تا امكان برقراري تحقيقات مستقلي را در خصوص حوادث اخير شهر انديجان بوجود آورد تا نمايندگان اين سازمان بتوانند از طريق مذاكره به مشكلات و دلايل به وجود آمدن چنين وضعيتي پي ببرند.

كيت جينكز، سخنگوي سازمان مذكور در همين خصوص گفت : "نمايندگان ما آمادگي دارند تا با مقامات ازبك مذاكره كنند و دلايل اين حوادث را جويا شوند ولي متاسفانه دولت ازبكستان به هيج وجه امكان ارتباط را برقرار نمي كند و اصلا هيچ راه برقراري ارتباطي با دولت ازبكستان وجود ندارد."

اين درحالي است كه مقامات ازبكستان هنوز موضع مشخصي را در خصوص اينكه آيا در نهايت به متخصصان خارجي براي تحقيق در خصوص حوادث انديجان اجازه ورود به كشور را خواهند داد يا نه ، مطرح نكرده اند و از طرفي نقد و انتقاد مطبوعات غربي و خارجي نيز باعث وخامت بيشتر اوضاع شده است.

بر اساس اين گزارش مقامات تاشكند كه دربرابر سير انتقادات داخلي و خارجي قرار گرفته اند فقط اعلام كرده اند كه آنان در واكنش به درگيري ها و اعمال خشونت هاي اسلام گرايان كه قصد سرنگوني دولت مركزي و روي كارآوردن يك رژيم اسلامي را داشتند ، وارد عمل شده و تنها 169تن در حوادث اخير انديجان كشته شده اند .

اين درحالي است كه به گفته شاهدان و گروه هاي حقوق بشر و مخالفان دولت ازبكستان ، سربازان ازبك بالغ بر يك هزار تن از غيرنظاميان را در جريان حوادث شهر انديجان و مناطق ديگر از دم تير گذراندند.