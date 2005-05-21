وزير علوم، تحقيقات و فناوري در گفت و گو با "مهر": تبادل استاد و دانشجو بين ايران و سوريه افزايش مي يابد // گروه زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه هاي معتبر سوريه ايجاد مي شود





دكتر جعفر توفيقي در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود : توسعه آموزش زبان فارسي در كشورهاي همسايه براي ايران بسيار حائز اهميت است. سوريه يكي از كشورهايي است كه روابط سياسي، اقتصادي و مشتركات ديني و فرهنگي بسيارنزديكي با ما دارد.

وي افزود : اخيرا در سفري كه به كشور سوريه داشتم، گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه دمشق و همچنين يك مركز ايران شناسي در اين كشور گشايش يافت.

توفيقي تصريح كرد : در رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با كمك طرف سوري مذاكراتي در زمينه ايجاد گروه زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه هاي معتبر سوريه انجام پذيرفت و مقرر شد استاد زبان فارسي از ايران به كشور سوريه اعزام كنيم.

وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري خاطرنشان كرد: طي اين سفر كلنگ احداث يك مركز زبان ادب فارسي نيز زده شد. تمام هزينه هاي ساخت اين مركز بر عهده ايران خواهد بود.

وي تصريح كرد: همچنين براي توسعه زبان عربي در ايران اعلام آمادگي كرديم و مقرر شد به صورت مشترك به پذيرش دانشجو از طريق بورسيه اقدام كنيم.

توفيقي در پايان تاكيد كرد : در اين سفر تفاهم نامه هاي ديگري نيز امضا شد و همكاري هاي بسيارخوبي در مسائل علمي و فرهنگي صورت گرفت.