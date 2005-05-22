دولت 3 هزار ميليارد ريال يارانه براي يكسان سازي نرخ سود بانكي درخواست كرد// تعيين و تكليف يارانه يكسان سازي نرخ سود به هفته آينده موكول شد

دكتر فيض اخلاقي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با اشاره به جلسه ديروز شوراي اقتصاد، توضيح داد: اعضاي اين شورا بحث يارانه مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي را مورد بحث و بررسي قرار دادند و ادامه اين كار به جلسه بعد يعني هفته آينده موكول شد.

وي اعلام كرد: درحالي مسببان طرح يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي تنها سه هزار ميليارد ريال يارانه براي يكسان سازي نرخ سود در نظر گرفته اند كه در بودجه سال جاري 15 هزار ميليارد ريال يارانه براي اين منظور اختصاص داده و منابع آن نيز در قانون مشخص شده است.

به گزارش خبرنگار"مهر"، در جلسه ديروز شوراي اقتصاد، دكتر صفدر حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس پيشين شوراي پول و اعتبار نيزحضور يافته بود برخلاف جلسات گذشته اين شورا( سعيد شيركوند از وزارت اقتصاد در جلسات اين شورا شركت مي كرد)، تا با دلايل مختلف، تكليف يارانه يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي را مشخص كند.

گزارش خبرنگار"مهر" مي افزايد: براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانكي 16 درصد تعيين شده و در صورتي كه دولت بخواهد يارانه اي را به برخي از بخشها بپردازد، خود بايد متقبل آن شود.