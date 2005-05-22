تبليغات پزشكي بايد در چارچوب قانوني صورت گيرد

دكتر عبدالرضا معادي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: تبليغات و معرفي خدمات پزشكي در سراسر دنيا وجود دارد اما در همه جا طبق ضوابط و مقررات و در چارچوب خاصي صورت مي گيرد.

وي تصريح كرد: متاسفانه در حال حاضر اين حركت در كشور ما به وفور ديده مي شود، ضمن اين كه افراد براي تبليغ و معرفي خدمات خود از هيچ قوانيني هم پيروي نمي كنند.

عضو شوراي عالي نظام پزشكي گفت: در قانون جديد نظام پزشكي ماده اي در خصوص جلوگيري از تبليغات سوء در اين زمينه وجود دارد كه البته تصويب قانون به تنهايي نمي تواند مشكل را حل كند بلكه ما نياز به بررسي هاي كارشناسانه و تصميم گيري درست در اين زمينه داريم.

دكتر معادي گفت: اجراي اين قانون نياز به بررسي آن در جلسات شوراي عالي نظام پزشكي دارد كه اميدواريم هرچه زودتر در دستور كار اين شورا قرار گيرد.

وي افزود: ما با تبليغات خدمات پزشكي مخالف نيستيم اما معتقديم اين تبليغات نبايد باعث گمراه كردن مردم شود.