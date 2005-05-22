پيشرفت هاي دانشگاه آزاد تهران مركز بايد سرلوحه ديگر واحدهاي دانشگاه آزاد قرار گيرد // تنها مشكل واحد تهران مركز كمبود فضاي آموزشي است

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، عبدالله جاسبي افزود: بسياري از مشكلات آموزشي واحد تهران مركز در زمان رياست دكتر مجتبي زاده برطرف شده و از اين پس هدف اصلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز بايد در جهت پذيرش دانشجويان در مقاطع كارشناسي و دكتري باشد.

جاسبي افزود: واحدهاي تهران جنوب و شمال و تمامي واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد نيز بايد مانند واحد تهران مركزي پيشرفت علمي داشته باشند.

وي تصريح كرد: تمامي افراد داراي نقاط ضعف و قوت در سيستم اداري خود هستند اما دكترمجتبي زاده با توجه به كسالت خود كه از جنگ تحميلي در وي باقي مانده، توانستند بسياري از مشكلات دانشگاه تهران مركز را برطرف كنند.

جاسبي اظهار داشت: يكي از موفقيت هاي دكتر مجتبي زاده ساخت و راه اندازي مجتمع دانشگاهي قيام دشت بود كه به دليل مشكلات فراواني كه اين واحد در زمان ساخت داشت، موفقيت چشم گيري محسوب مي شود.

رئيس دانشگاه آزاد خاطر نشان كرد: ساخت واحد گرمدره و مجتمع دانشگاهي شهرك غرب نيز از ديگر دستاوردهاي مهم رياست واحد تهران مركز محسوب مي شود.

گفتني است، قبل از انتصاب رياست جديد واحد تهران مركزي از سوي رياست دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر مهدوي رئيس منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان رئيس واحد تهران مركزي منصوب شد.