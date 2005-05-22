شرايط سخت زندگي باعث بازگشتم به تهران شد / ديگر به چين تايپه برنمي گردم

رضا مهماندوست سرمربي ايراني چين تايپه با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت : براي رفاه حال خانواده خود قيد مربيگري درچين تايپه را زده و به اين كشوربازنمي گردم. شرايط زندگي دراين كشوربراي ما كه يك مسلمان هستيم سخت است، ضمن اينكه مدرسه ايراني دراين كشور وجود ندارد و من با در نظرگرفتن آينده فرزندان خود ديگر نمي توانم به اين كشورباز گردم . ضمن اينكه خانواده خود را نيز نمي توانم در ايران تنها بگذارم.

وي درمورد پيشنهاد انگليسي ها گفت: مديرتيم ملي اين كشوردر جريان مسابقات جهاني اسپانيا به بنده پيشنهاد داد حتي قرار شد دعوت نامه براي سفر به اين كشورنيز ارسال شود ولي چون قرارداد من با چين تايپه تا پايان سال 2005 ميلادي است تا مشخص شدن تكليف خود ازعقد اين قرارداد خودداري كردم البته بايد بگويم در مورد اين قرار مشكلي نيست چرا كه تا زماني كه آنجا بودم حق و حقوق خود را دريافت كرده ام حتي 2 هزار دلارنيزازمبلغ قرارداد من باقي مانده است.

سرگروه و مربي سابق تيم ملي كشورمان با بيان اينكه مسئولين فدراسيون چين تايپه به تازگي يك مربي كره اي را استخدام كرده اند اظهار داشت: اين هم يكي ازدلايل بي ميلي من در سفر به اين كشوربود چرا كه كاراين كره اي چندان مناسب نيست و به شيوه سنتي تمرين مي دهد. ولي شيوه من تمرين تكواندو همراه با اصول علمي است براي بالا بردن قواي جسماني و استفاده از تمام توان است.

مهماندوست درمورد بازگشت به ايران و مربيگري درتيم ملي گفت: مسئولين فدراسيون به خصوص پولادگر نسبت به من هميشه لطف داشته اند و خيلي اصراردارند كه من بازگردم ولي اين تكواندو قدرتمند با اين مربيان طراز اول نيازي به مهماندوست ندارد ، بايد مربيان جوانتر مجالي براي فعاليت و بروز تواناييهاي خود پيدا كنند.