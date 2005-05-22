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۱ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۴۶

در جلسه علني امروز مجلس عنوان شد:

تذكر نماينده آبادان به وزير كشور

نماينده آبادان در مجلس در جلسه علني امروز نسبت به عملكرد شهردار اين شهر به وزير كشور تذكر داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمد سعيد انصاري در جلسه امروز با استناد به ماده 23 آئين نامه داخلي مجلس ضروري حفظ شان و جايگاه مجلس را يادآور شد و گفت: بنده در نطق پيش از دستور خود گوشه هايي از حقايق و واقعيت هاي موجود در آبادان را بيان كردم و مردم شريف آبادان نيز به پشتيباني از نطق اينجانب با پلاكاردهايي حمايت خود را از نطق من تاكيد داشتند.

انصاري گفت: آقاي شهردار كه با اكثر موضوعاتي كه گفته شده بود در نطق بنده مخالف بود و زيرسوال رفته بود، دستور جمع آوري آن پلاكاردهاي حمايتي را داد.

نماينده آبادان گفت: در اينجا اگر درايت و صبر اينجانب نبود حتما اتفاقاتي مي افتاد.

حداد عادل در پاسخ به تذكر انصاري از وي خواست ديگر به سخنان خود ادامه ندهد و بيان داشت: اجازه دهيد به همين مقدار كفايت كنيم و ما متوجه شديم كه شهردار پلاكاردهاي حمايتي شما را جمع كرد و شان مجلس رعايت نشده است.

بنابر اين گزارش، دقايقي بعد، يكي ديگر از نمايندگان آبادان در تذكري خطاب به هيات رئيسه گفت: متاسفانه در مجلس جوي ايجاد شده كه اكثر نطق هاي نمايندگان از طريق آئين نامه داخلي مجلس بيان مي شود و اين خلاف است.

كعبي اظهار داشت: با اين رويه، مجلس تبديل به منازعات سياسي مي شود و پيشنهاد من اين است كه يك نظرسنجي از نمايندگان انجام شده و آئين نامه اصلاح شود.

نماينده آبادان تصريح كرد: نمايندگان مجلس تنها مي توانند در مواردي كه در ذهن مجلس اتفاق مي افتد به هيات رئيسه تذكر بدهند نه اتفاقات بيروني.

حداد عادل تذكر كعبي را وارد دانست و به نمايندگان توصيه كرد در چارچوب اتفاقات داخل مجلس تذكر دهند.

کد مطلب 186246

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