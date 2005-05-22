تذكر نماينده آبادان به وزير كشور

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمد سعيد انصاري در جلسه امروز با استناد به ماده 23 آئين نامه داخلي مجلس ضروري حفظ شان و جايگاه مجلس را يادآور شد و گفت: بنده در نطق پيش از دستور خود گوشه هايي از حقايق و واقعيت هاي موجود در آبادان را بيان كردم و مردم شريف آبادان نيز به پشتيباني از نطق اينجانب با پلاكاردهايي حمايت خود را از نطق من تاكيد داشتند.

انصاري گفت: آقاي شهردار كه با اكثر موضوعاتي كه گفته شده بود در نطق بنده مخالف بود و زيرسوال رفته بود، دستور جمع آوري آن پلاكاردهاي حمايتي را داد.

نماينده آبادان گفت: در اينجا اگر درايت و صبر اينجانب نبود حتما اتفاقاتي مي افتاد.

حداد عادل در پاسخ به تذكر انصاري از وي خواست ديگر به سخنان خود ادامه ندهد و بيان داشت: اجازه دهيد به همين مقدار كفايت كنيم و ما متوجه شديم كه شهردار پلاكاردهاي حمايتي شما را جمع كرد و شان مجلس رعايت نشده است.

بنابر اين گزارش، دقايقي بعد، يكي ديگر از نمايندگان آبادان در تذكري خطاب به هيات رئيسه گفت: متاسفانه در مجلس جوي ايجاد شده كه اكثر نطق هاي نمايندگان از طريق آئين نامه داخلي مجلس بيان مي شود و اين خلاف است.

كعبي اظهار داشت: با اين رويه، مجلس تبديل به منازعات سياسي مي شود و پيشنهاد من اين است كه يك نظرسنجي از نمايندگان انجام شده و آئين نامه اصلاح شود.

نماينده آبادان تصريح كرد: نمايندگان مجلس تنها مي توانند در مواردي كه در ذهن مجلس اتفاق مي افتد به هيات رئيسه تذكر بدهند نه اتفاقات بيروني.

حداد عادل تذكر كعبي را وارد دانست و به نمايندگان توصيه كرد در چارچوب اتفاقات داخل مجلس تذكر دهند.