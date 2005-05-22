وزارت خارجه عراق : خواهان تداوم كمكهاي اتحاديه اروپايي هستيم

به گزارش خبرگزاري مهر ،‌ " لبد ابوي " معاون وزير امورخارجه عراق با اشاره به آموزش نظاميان اين كشور توسط نيروهاي آلماني گفت : اقدامات صلح جويانه آلمانها قابل تقدير است . اميدواريم همچنان شاهد حمايتهاي اين كشور در راه تحقق دمكراسي در عراق باشيم .

وي با ضروري خواندن تداوم آموزش نظاميان عراقي تصريح كرد : به نظر مي رسد تداوم چنين امري نياز به يك تصميم سياسي دارد .

معاون وزير امورخارجه عراق درخصوص حملات و درگيريهاي اخير در اين كشور به دي سايت گفت : تروريستهاي خارجي با همكاري باقي مانده عناصر حكومت گذشته در صدد اعمال اختلال در روند برقراري دمكراسي در عراق هستند .

وي در ادامه افزود : شمار زيادي از تروريستها از مرز سوريه وارد عراق مي شوند .

" ابوي " همچنين در مورد انتظارات عراق از اتحاديه اروپايي خاطر نشان ساخت : اتحاديه اروپايي مي تواند كمكهاي زيادي در اختيار عراق قرار دهد .

معاون وزير امورخارجه عراق با اشاره به كنفرانس بين المللي آتي كه قرار است به منظور بازسازي عراق در بروكسل برگزار شود ، اظهار داشت : ما همچنان علاقمند و خواستار تداوم كمكهاي اتحاديه هستيم .