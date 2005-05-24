دولت 150 ميليون تومان به آستان قدس رضوي تخصيص داد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر از مشهد، رئيس موسسه سازمان اقتصادي رضوي در مراسم بزرگداشت سالروز تاسيس اين موسسه با بيان اين مطلب افزود : البته كمك هاي دولت به آستان قدس رضوي مانند چاه نفتي است كه بالاخره روزي تمام مي شود و مجموعه واحد بايد بتواند در آينده بخش قابل توجهي از هزينه هاي آستان قدس را تامين كند .

سيروس هماهي افزود : در سال 84 گردش مالي مجموعه واحد مبلغ 750 ميليارد تومان پيش بيني شده است كه 371 ميليارد تومان آن از طريق فروش كالاها و خدمات خواهد بود . همچنين سود خالص موسسه جاري 46 ميليارد تومان بر آورده شده است .

وي افزود : در حال حاضر موسسه سازمان اقتصاد رضوي 8 ميليارد تومان بدهي بانكي دارد كه از اين ماه به بعد با اقساط 800 ميليون توماني پرداخت خواهد شد .

همامي تصريح كرد : طي سال گذشته مبلغ 53 ميليارد تومان به سرمايه شركت هاي تحت پوشش موسسه اضافه شده است كه 15 ميليارد تومان آن به صورت نقدي و از سرمايه موسسه بوده است و در سال جاري 10 درصد به اين مبلغ افزوده خواهد شد .

مدير عامل موسسه سازمان اقتصادي رضوي با اشاره به خط مشي آينده اين موسسه گفت : استراتژي 5 سال آينده موسسه 2+3 است به اين صورت كه در 2 سال اول كه سالهاي باقيمانده فعاليت مديريت فعلي موسسه است، بازسازي و توسعه واحدهاي موجود انجام مي شود و در سال بعدي كه دوره هيات مديره جديد است به توسعه فعاليت ها و پروژه هاي موسسه مي پردازيم.