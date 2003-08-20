نشاندن خنده بر لبان مردم سخت است

به گزارش خبرگزاري مهر " يولاندا كاپر پليونه " ، عضو هيأت داوران دومين جشنواره بين المللي نمايش هاي طنزدرگفتگو با ستاد خبري اين جشنواره با بيان مطلب فوق گفت: فكر مي كنم كساني كه در ايران كار طنز مي كنند ، افراد بسيار باهوش و آگاهي هستند ،چرا كه گرياندن مردم كار آساني است اما نشاندن خنده برلبان مردم بسيار مشكل است.

استادفلسفه زيبا شناختي دانشگاه " ناپل " ايتاليا درباره نمايش هايي كه تاكنون ديده است ، اظهار داشت : به نظر من كارها بسيار طولاني هستند و اگر اجراها در فضاي باز صورت مي گرفت ، شور و شوق ديگري داشت .

وي درباره تفاوت طنز در نمايش هاي ايراني و ايتاليايي گفت : نمايش هاي طنز ايران و ايتاليا بسيار باهم تفاوت دارند ، چراكه در ايتاليا نمايش هاي طنز بيشتر بر حركات بدن استوارند در حالي كه در ايران اين وظيفه بر عهده كلام است .

