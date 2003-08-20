به گزارش خبرگزاري مهر " يولاندا كاپر پليونه " ، عضو هيأت داوران دومين جشنواره بين المللي نمايش هاي طنزدرگفتگو با ستاد خبري اين جشنواره با بيان مطلب فوق گفت: فكر مي كنم كساني كه در ايران كار طنز مي كنند ، افراد بسيار باهوش و آگاهي هستند ،چرا كه گرياندن مردم كار آساني است اما نشاندن خنده برلبان مردم بسيار مشكل است.
استادفلسفه زيبا شناختي دانشگاه " ناپل " ايتاليا درباره نمايش هايي كه تاكنون ديده است ، اظهار داشت : به نظر من كارها بسيار طولاني هستند و اگر اجراها در فضاي باز صورت مي گرفت ، شور و شوق ديگري داشت .
وي درباره تفاوت طنز در نمايش هاي ايراني و ايتاليايي گفت : نمايش هاي طنز ايران و ايتاليا بسيار باهم تفاوت دارند ، چراكه در ايتاليا نمايش هاي طنز بيشتر بر حركات بدن استوارند در حالي كه در ايران اين وظيفه بر عهده كلام است .
عضو هيأت داوران دومين جشنواره بين المللي نمايش هاي طنز:
نشاندن خنده بر لبان مردم سخت است
ديدن تئاتر ايران براي من تجربه جالبي است .يكي از مهم ترين تجربه هايي است كه من تا به حال در زمينه هنر داشنه ام.
به گزارش خبرگزاري مهر " يولاندا كاپر پليونه " ، عضو هيأت داوران دومين جشنواره بين المللي نمايش هاي طنزدرگفتگو با ستاد خبري اين جشنواره با بيان مطلب فوق گفت: فكر مي كنم كساني كه در ايران كار طنز مي كنند ، افراد بسيار باهوش و آگاهي هستند ،چرا كه گرياندن مردم كار آساني است اما نشاندن خنده برلبان مردم بسيار مشكل است.
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