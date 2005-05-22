در عراق بحث غرامت را مطرح نكرديم// تصميم درباره اصفهان غيرقابل برگشت است//پيشنهاد 10 راكتور باعث گرمي مذاكرات مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي " مهر"، حميد رضا آصفي در جلسه هفتگي خود با خبرنگاران در خصوص دستاوردهاي سفر كمال خرازي وزير امور خارجه به عراق گفت: سفر دكتر خرازي به عراق حاوي پيامهاي بسيار مهمي بود. در كنار اعلام تبريك و همبستگي جمهوري اسلامي ايران با مردم و دولت عراق، اعلام كرديم كه از تحولات عراق حمايت مي كنيم و آماده ايم همه گونه همكاري را با دولت عراق داشته باشيم.

وي با اشاره به ديدارهاي خرازي با مقامات و روساي گروههاي سني كشور عراق و موفقيت آميز خواندن اين ديدارها گفت: قرار شد در آينده نزديك آقاي جعفري به ايران بيايد و كميسيون هيات هاي عالي ميان دو كشور شكل گيرد. همكاري هاي اقتصادي و صنعتي به زودي در دستور كار دو كشور قرار مي گيرد، بحث بازگشايي دو كنسولگري در دو كشور نيز دراين سفر مورد بحث قرار گرفت.

آصفي گفت وگو درخصوص اعزام زائران ايراني به عتبات عاليات را از ديگر مباحث دو كشور خواند و خاطرنشان كرد: مسئولان سازمان حج و زيارت، ياداشت تفاهمي در اين خصوص در سفر هفته آينده به عراق، نهايي خواهند كرد.

سخنگوي وزارت خارجه همچنين از آزادي زندانيان ايراني در بند عراق در آينده نزديك خبر داد.

آصفي در پاسخ به سوالي مبني بر مذاكرات ايران و عراق درباره غرامت جنگ تحميلي گفت: راجع به غرامت جنگ اصلا صحبت نشد. اين موضوع بايد در جاي خودش صحبت شود. غرامت مساله روز ايران و عراق نيست.

وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص پيشنهاد مطرح شده مبني بر انجام مراحل پاياني غني سازي در روسيه و امكان عملي شدن آن گفت: جمهوري اسلامي ايران هيچ پيشنهادي به روسها نداده است بلكه روسها ايده هايي را مطرح كرده اند كه يكي از آنها اين بود كه مادامي كه غني سازي در نطنز آباده نشده است، آنها محصولات اصفهان را در روسيه براي غني سازي استفاده كنند تا در يك مدت كوتاه نطنز آماده شود.

وي افزود: اين يك ايده ابتدايي بود كه دو طرف در اين مورد به نتيجه مشخصي نرسيده اند. بايد ديد اين ايده به كجا مي رسد و آيا اين امكان هست كه براي مدتي موقت، محصولات اصفهان در روسيه غني سازي شود.

آصفي تاكيد كرد : به هر حال آنچه مسلم است اين است كه تعليق در ايران موقت است و ما از تاسيسات نطنز به هيچ وجه صرف نظر نخواهيم كرد.

وي با ابراز تعجب از بيانيه وزارت خارجه كانادا در خصوص پرونده كاظمي گفت: خانم كاظمي تبعه ايراني است و موضوع پرونده اش داخلي است اگر با كانادا همكاري را شروع كرديم و اجازه داديم در اين زمينه مشورت كند به خاطر حسن نيت ما بوده است كه متاسفانه كاناداييها سوءاستفاده كردند.

حميدرضا آصفي افزود: كانادا از طرق مختلف و با تحريك كشورهاي مختلف بر ما فشار آورده است و اما قوه قضاييه ايران مستقل است و مستقل تصميم خواهد گرفت.

وي در خصوص بيانيه وزارت خارجه كانادا مبني بر محدوديت روابط با ايران گفت: سطح روابط ما و كانادا مدتهاست درهمان سطح ذكرشده در بيانيه است و اين كانادايي ها هستند كه به دنبال گسترش روابطند.

وي افزود: به دنبال اعزام هياتي به كانادا نبوده ايم، برعكس خود كاناداييها بودند كه مي خواستند هيات به ايران بفرستند.

آصفي اعلام كرد: مديركل وزارت خارجه كانادا هفته گذشته به تهران آمد كه موضوع آقاي تابش را با وي مطرح كرديم.

سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: اين قبيل رويكردهاي كانادا راه به جايي نمي برد و تاكنون نيز كه از اين مسير حركت كرده اند، راه به جايي نبرده اند. فشار در جمهوري اسلامي ايران در اين قبيل مسايل راه با جايي نمي برد.

آصفي افزود: توصيه مي كنيم كانادايي ها عدالت را دستاويز موضوعات جناحي و مصارف داخلي خودشان قرار ندهند.

وي در پاسخ به سوال يك خبرنگار خارجي در خصوص پيش بيني مذاكرات روز چهارشنبه دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران با سه وزير خارجه كشورهاي اروپايي گفت: جلسه چهارشنبه در ژنو در سفارت جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و اينكه من چه انتظاري دارم، به پيشنهادات اروپا بستگي دارد.

سخنگوي وزارت خارجه افزود: ما حرف و طرح جديدي نداريم و در اين جلسه مي خواهيم بشنويم اروپا چه طرحي دارد. اصفهان را به درخواست اروپايي ها به تاخير انداخيتم و آماده ايم پيشنهادات اروپا را نيز بشنويم اما مسلم است تصميم درباره اصفهان غيرقابل برگشت است.

آصفي تصريح كرد: جلسه ژنو نشان مي دهد مي توانيم با اروپايي ها به نتيجه برسيم يا خير، ايران اتلاف وقت را نمي پذيرد.

سخنگوي وزارت خارجه درپاسخ به سوالي مبني بر اتهامات عليه ايران درخصوص دخالت در امور عراق و مباحث امنيتي گفت: ما يك چيز را خيلي روشن بيان كرديم كه بايد به دولت كنوني كمك كنيم تا امنيت برقرار شود. گروههايي كه فكر مي كنند با مقابله با دولت عراق به خروج بيگانگان كمك مي كنند، در اشتباه هستند.

وي با اشاره به كشته شدن مردم بي گناه در حملات تروريستي در عراق گفت: روشن است كه از اين گونه اقدامات به شدت ابراز انزجار مي كنيم.

آصفي درخصوص سفر احتمالي سيد محمد خاتمي رييس جمهور به كويت گفت: با كويت روابط بسيارخوبي داريم. سفر رييس جمهور به كويت هنوز قطعي نشده است اما اگر در برنامه فشرده ماههاي آخر رياست جمهوري فرصت اين سفر فراهم شود در تحكيم و گسترش روابط موثر خواهد بود.

سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال مكرر خبرنگاران درخصوص غرامت جنگ تحميلي گفت: موضوع غرامت بايد در جاي خودش بحث شود الان چيزهاي ديگري روي ميز است كه بايد به آنها بپردازيم.

آصفي درخصوص تبعات اعلام صدام به عنوان آغازگر جنگ 8 ساله ازسوي مقامات ايران و عراق در سفر دكترخرازي به عراق گفت: اولين بار در بيانيه مشتركي ميان عراق و ايران، عراقي ها پذيرفتند كه صدام آغازگر جنگ بوده است و رييس مجلس عراق نيز اعلام كرد: اين يك جنگ زشت يك ديكتاتور عليه ايران بود.

وي افزود: طبيعي است از ديدگاه بين المللي، با توجه به اينكه اين موضوع در سازمان ملل نيز اثبات شده است، تبعات جنگ متوجه متجاوز خواهد بود.

سخنگوي وزارت خارجه پاسخ به اين سوال كه اگر مذاكرات ژنو به نتيجه نرسد، آيا ايران غني سازي را آغاز مي كند؟ گفت: از حال راجع به نتايج گفت وگو پيش بيني نمي كنيم. اروپايي ها اصرار كردند كه ما برويم، حرفي براي زدن نداريم و شنونده هستيم. به هر حال چهارشنبه معلوم مي شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه جمله "اروپاييها از رفتن پرونده ايران به شوراي امنيت بيشتر از ايران ضرر خواهند كرد"، به چه معناست گفت: خود اروپايي ها مي دانند يعني چه اما معني اين است كه موضوعي كه مي تواند در ادامه اين گفت وگو حل شود وارد بحراني مي شود كه ديگر اروپايي ها قادر به حل آن نيستند.

آصفي افزود: جمهوري اسلامي ايران در صورت ارجاع پرونده به شوراي امنيت ديگر تعهداتي را احساس نخواهد كرد و يك جانبه عمل مي كند.

وي گفت: ما عضو NPT شديم تا از مزاياي آن برخوردار شويم ولي طرف مقابل مي گويد محدوديت ها را بپذير و ما مي گوييم اگرايران جزو "ان.پي.تي" است بايد از مزاياي آن بهره ببرد و اين يك طرح نمي تواند باشد.

آصفي در خصوص پرونده زهرا كاظمي و اظهارات فرزند وي مبني بر بازداشت هادي سپهرلو كه در ارتباط با پرونده زهرا كاظمي از سفارت كانادا درخواست پناهندگي كرده بود گفت: اين سناريور آلوده به كذب و دروغ شده است.

وي با اشاره به دروغ پردازيها در خصوص شهرام اعظم گفت: برخي كشورها مي خواهند يك سري شياد با گزارش هاي دروغ به پناهندگي بها و اهميت بدهند.

سخنگوي وزارت خارجه درباره اظهارات رايس وزير خارجه آمريكا مبني بر اينكه ايران از تحولات منطقه در امان نخواهد بود گفت: اگر رايس تاريخ را بخواند مي بيند تغييرات در منطقه از جمهوري اسلامي ايران آغاز شده است.

درمورد بحث خاورميانه نيز فقط دخالتهاي بي جا و حمايت هاي يك جانبه آمريكا از رژيم صهيونيستي، اوضاع را پيچيده كرده است.

وي در پاسخ به سوالي مبني برارتباط پيشنهاد موسويان عضو گروه مذاكره كننده هسته اي مبني بر فروش 10 راكتور هسته اي از اروپا به ايران براي ادامه مذاكرات و پيشنهاد ادامه فرآيند غني سازي در روسيه با مذاكرات ژنو گفت: اينها باهم ارتباط زيادي ندارند.

آصفي افزود: پيشنهاد موسويان جاي غني سازي را نمي گيرد و آنچه كه مطرح كرده اين بود كه 10 راكتور باعث گرمي مذاكرات مي شود.

سخنگوي وزارت خارجه در زمينه اظهارنظر سفير يمن كه بيانيه مراجع تقليد را درباره انفجارهاي اين كشور، دخالت در امور داخلي خوانده بود گفت: موضوعات جهان اسلام منحصر به يك كشور نيست و يمني ها بايد بيشتر اطلاع رساني كنند تا اگر ابهامي هست برطرف شود.