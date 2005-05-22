شارون : عقب نشيني از غزه به تاخير نخواهد افتاد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي احتمال تاخير چند ماهه در اجراي طرح عقب نشيني اين رژيم از نوارغزه را تكذيب كرد.

براساس برنامه هاي ازپيش تعيين شده قرار است در نيمه ماه آگوست (مرداد ماه ) طرح خروج يكجانبه ارتش صهيونيستي از نوار اشغالي غزه به اجرا درآيد.

شارون در گفتگو با خبرنگاراني در نيويورك تصريح كرد : اخبار منتشره پيرامون به تعويق افتادن طرح عقب نشيني يكجانبه كاملا بي اساس است و هيچ صحتي ندارد.

وي تاكيد كرد : طبق زمان تعيين شده اجراي اين طرح ، يعني 16 و17 آگوست آينده ( 25 و 26 مرداد ماه) ، آغازعقب نشيني اعلام مي شود.

شارون كه براي حضور درنشست سالانه لابي يهود به آمريكا سفر كرده است، در ادامه افزود : تنها يك بار به درخواست "اشلومو عمار" خاخام بزرگ در مورد تاخير در اجراي اين طرح پاسخ مثبت داديم كه دليل آن هم تنها به احترام يادبود حادثه تاريخي تخريب معبد دوم سليمان انجام شد..

قابل ذكراست شارون پيش از اين اجراي اين طرح را از تاريخ20 جولاي سال جاري ميلادي (29 تير ماه) به نيمه ماه آگوست آتي ( مرداد ماه ) به تعويق انداخت .

اين درحالي است كه مقامات ارتش رژيم صهيونيستي خواستار به تاخير افتادن اجراي طرح عقب نشيني به مدت 6 ماه شدند. اين افسران مدعي اند زمان تعيين شده به نفع جنبش حماس است كه روز به روز بر آمادگي خود مي افزايد در حالي كه هنوز ارتش براي عقب نشيني 8 هزار تن از شهرك نشينان نوار غزه آمادگي لازم را ندارد.

از سوي ديگر مقامات تل آويو درواكنش به پيروزي احتمالي جنبش حماس در انتخابات پارلماني دولت خود گردان اراضي اشغالي تهديد كردند در صورت پيروزي اين جنبش درانتخابات پارلماني 17 جولاي آينده ( 26 تيرماه) طرح عقب نشيني به تعويق خواهد افتاد.

اضافه مي شود محمود عباس ( ابومازن) رهبر تشكيلات حكومت خودگردان در واكنش به اين تهديدات تل آويو گفت : اسراييل از سويي ادعاي دمكراسي مي كند و از سويي ديگر در امور داخلي فلسطين دخالت مي كند.

وي تصريح كرد : حتي اگر حماس بخواهد وارد تشكيلات شود ما معترض نخواهيم شد.