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۱ خرداد ۱۳۸۴، ۱۸:۱۵

گفتگوها درباره جدول زمان بندي جديدترين مذاكرات هسته اي همچنان ادامه دارد

نشست قطعي گروه راهبري سه شنبه در بروكسل ؛ روحاني هنوز به استراو ، فيشر و بارنيه پاسخ نداده است

نشست قطعي گروه راهبري سه شنبه در بروكسل ؛ روحاني هنوز به استراو ، فيشر و بارنيه پاسخ نداده است

با وجوديكه برخي منابع خبري از نهايي شدن مذاكرات مقدماتي ديپلماتهاي جمهوري اسلامي و 3 كشور اروپايي درباره مذاكرات هسته اي اين هفته ايران ، انگليس ، فرانسه و آلمان خبر مي دهند ، اما اخبار و گزارش هاي رسيده حكايت از آن دارد كه دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان هنوز به درخواست ملاقات سه وزير خارجه پاسخ قطعي نداده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" ، بر اساس برنامه پيش بيني شده ، گروه راهبري مذاكرات هسته اي ، سه شنبه هفته جاري - 3 خرداد - در بروكسل تشكيل مي شود و ديپلماتهاي ايراني امشب براي شركت در اين نشست عازم بلژيك خواهند شد.

در عين حال باوجوديكه هنوز ملاقات دكتر حسن روحاني با سه وزير قطعيت نيافته ، اما احتمالا بلافاصله پس از تشكيل نشست گروه راهبري ، وزاري خارجه اين كشورها و دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در ژنو با هم ديدار مي كنند.

زمان ملاقات احتمالي دكتر حسن روحاني با استراو ، فيشر و بارنيه هم روز چهارشنبه 4 خرداد پيش بيني شده ، اما منابع ديپلماتيك تشكيل اين نشست را منوط به نتايج مثبت جلسه گروه راهبري مي دانند.

بر پايه اين گزارش در حال حاضر مذاكرات فشرده اي ميان ديپلماتها و سفراي اين كشورها در تهران ، وين ، پاريس ، برلين ، لندن و بروكسل در جريان است و سيد حسين موسويان رئيس كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي نيز كه از روز پنج شنبه گذشته عازم اين كشورها شده ، رايزني هايي را در اين باره صورت داده است.

کد مطلب 186500

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