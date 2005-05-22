نشست قطعي گروه راهبري سه شنبه در بروكسل ؛ روحاني هنوز به استراو ، فيشر و بارنيه پاسخ نداده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" ، بر اساس برنامه پيش بيني شده ، گروه راهبري مذاكرات هسته اي ، سه شنبه هفته جاري - 3 خرداد - در بروكسل تشكيل مي شود و ديپلماتهاي ايراني امشب براي شركت در اين نشست عازم بلژيك خواهند شد.

در عين حال باوجوديكه هنوز ملاقات دكتر حسن روحاني با سه وزير قطعيت نيافته ، اما احتمالا بلافاصله پس از تشكيل نشست گروه راهبري ، وزاري خارجه اين كشورها و دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در ژنو با هم ديدار مي كنند.

زمان ملاقات احتمالي دكتر حسن روحاني با استراو ، فيشر و بارنيه هم روز چهارشنبه 4 خرداد پيش بيني شده ، اما منابع ديپلماتيك تشكيل اين نشست را منوط به نتايج مثبت جلسه گروه راهبري مي دانند.

بر پايه اين گزارش در حال حاضر مذاكرات فشرده اي ميان ديپلماتها و سفراي اين كشورها در تهران ، وين ، پاريس ، برلين ، لندن و بروكسل در جريان است و سيد حسين موسويان رئيس كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي نيز كه از روز پنج شنبه گذشته عازم اين كشورها شده ، رايزني هايي را در اين باره صورت داده است.