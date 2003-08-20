بازيكن چپ پاي پرسپوليس جايگزين نيكبخت واحدي ميشود

به گزارش خبرنگار مهر پس از جلسه اي كه بين مديران پرسپوليس و فنرباغچه برگزار شد ، طرفين براي معاوضه وانتقال بازيكن به توافق رسيدند. به گفته ابراهيم آشتياني مسوولان باشگاه فنرباغچه تركيه درحال حاضربه يك پيستون چپ حرفه اي نياز دارند كه اين بازيكن مي تواند از پرسپوليس انتخاب شود.

مهرداد ميناوند ، عليرضا امامي فر و محمد برزگر مردان چپ پاي پرسپوليس هستند كه در صورت قرار گرفتن در تركيب اصلي اين تيم مقابل فنر باغچه ، اين شانس رادارند كه مورد توجه مسوولان تيم تركيه اي قرارگيرند. پس از آنكه كريستوف دام از نظر فني عليرضا نيكبخت واحدي هافبك چپ پاي استقلال را تاييد نكرد، حالا اميدوار به بازيكنان چپ پاي پرسپوليس است تا در صورت تاييد از نظر فني آنها رابه تمرينات فنرباغچه دعوت كند.

كريستوف دام سرمربي تيم فنرباغچه عصرامروز درديدار تيمش مقابل پرسپوليس كليه بازيكنان اين تيم ( خصوصا بازيكنان چپ پا ) رازير نظر خواهد گرفت تادرصورت تاييد آنها با مسوولان پرسپوليس وارد مذاكره شود.