3 تن در عراق به اعدام محكوم شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، دادگاه ويژه جنايي شهر كوت در 180( كيلومتري جنوب بغداد) 3 تن از اعضاي گروه انصارالسنه وابسته به شبكه تروريستي القاعده را به اتهام ارتكاب به جرايمي ازقبيل قتل، آدم ربايي و مورد تجاوز قرار دادن زنان و دختران به اعدام محكوم كرد.

بيان احمد الجاف 30 ساله راننده تاكسي و عدي داوود الدليمي 25 ساله كارگر ساختمان و طاهرجاسم عباس 44 ساله قصاب اولين متهميني هستند كه در دولت ابراهيم جعفري نخست وزيرجديد عراق به حكم اعدام محكوم شدند.

اين درحالي است كه حكم اعدام در اين كشور از سوي شوراي حكومت انتقالي و تحت فشارهاي آمريكا به حالت تعليق در آمده بود و سرانجام در 30 ژوئن (9 تير ماه) سال 2004 از حالت تعليق خارج شد.

شايان ذكر است اين افراد درخلال جلسات بازجويي ها به 20 عمليات تروريستي از جمله كشتن نيروهاي پليس و ربودن عراقي ها و تجاوزات مختلف اعتراف كردند.

دادگاه جنايي كوت بدون اينكه به ابزار اجراي حكم صادره اشاره اي كند اعلام كرد : اين حكم ده روز پس از اعلام نتيجه دادگاه به اجرا در مي آيد.

قابل ذكر است گروه انصارالسنه كه خود را از گروههاي وابسته به شبكه تروريستي معرفي كرده است مسئوليت چندين عمليات خرابكارانه را در اين كشور بر عهده گرفته است.

حكم اعدام درعراق در حالي به اجرا درمي آيد كه در قانون اساسي اين كشور نيز در چند مورد از جمله درحالت قتل عمد اجراي اين حكم آمده است.

اين درحالي است كه دادگاه شهر مقدس كربلاء نيز در 10 جولاي(19 تير ماه) 3 عراقي را به اتهام قتل و تجاوزبه اعدام محكوم كرده است .

اما از زمان سقوط رژيم بعث سابق درعراق تاكنون هيچ كس در اين كشور اعدام نشده است.