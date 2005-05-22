قرارداد مربيان چيني ووشو تمديد مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" ناصرابوالقاسمي مديرتيمهاي ملي با بيان مطلب فوق اظهارداشت: مدت قرارداد مربيان چيني 21 مرداد ماه به پايان مي رسد كه درصورت رضايت فدراسيون وقبول شرايط مربيان چيني قرارداد آنها تمديد خواهد شد.

وي درمورد تاييد حضورمربيان چيني گفت: حضوراين مربيان درتمرينات تيمهاي بانوان وآقايان تاثيرات مطلوبي داشته است وما با وجود اين نفرات مي توانيم نتايج بهتري كسب كنيم.

ابوالقاسمي همچنين درمورد اردوي تيمهاي ملي گفت: ما درمرداد ماه حضوردرسومين دوره مسابقات آسيايي درسنگاپوررا پيش رو داريم، به همين دليل ازمدتها پيش اردوهاي آمادگي دراين خصوص آغازشده كه پس ازپشت سرگذاشتن مراحل مختلف درهروزن دو نفرباقي مي مانند كه درنهايت ودرفاصله 2 هفته به اعزام تركيب نهايي اعلام خواهد شد.

وي درپايان اشاره كرد: چون زمان كافي براي انتخاب نفرات پيش روداريم، با دقت نظركامل بهترين نفرات را انتخاب خواهيم كرد تا با توكل به خدا نتايجي مطلوب را كسب كنيم.