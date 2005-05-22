ديدار دبير كل هيات علماي اهل تسنن عراق با يك مقام بلند پايه رژيم صهيونيستي در دوحه قطر

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه البينه يكي از مطبوعات چاپ عراق درشماراخيرخود فاش ساخت ديدارمزبور بنا به درخواست شيخ حارث الضاري دبير كل هيات علماي اهل تسنن عراق و با هماهنگي مقامات مسئول دولت قطر صورت پذيرفت.

منابع مطلع افزودند : مثني حارث الضاري درجريان ديدارسه ساعته با مقام مسئول رژيم صهيونيستي در دوحه قطر با استقبال گرم وي مواجه شد.



مطبوعات چاپ عراق جزييات بيشتري را درمورد اين خبر منتشر نكرده اند .

وي از هر گونه واكنشي به اين خبر خودداري كرده است .

لازم به ذكر است شيخ حارث الضاري ازافراد متنفذ سني در جمعيت علماي اهل سنت عراق مي باشد كه در وارد نمودن اتهامات بي اساس به گروههاي شيعه و بويژه مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق يد طولايي دارد .

نامبرده اخيرا براي حضور در يكي از برنامه هاي شبكه الجزيره ، كانال حامي طرفداران صدام و تروريستهاي ضد شيعه ، به دوحه پايتخت قطر سفر كرده بود .