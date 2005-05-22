روزنامه الخليج از توقيف 3 قايق ايراني از سوي امارات خبرداد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الخليج درخبري اعلام كرد مقامات ايراني چند روز پيش يك قايق ماهيگيري اماراتي وخدمه آن را توقيف كردند و مقامات اماراتي نيز در اوايل ماه مي جاري سه قايق ايراني را توقيف كردند.

اين روزنامه به نقل ازعبدالله راشد النعيمي معاون وزيرخارجه امارات نوشت : طرفهاي مربوطه دروزارت خارجه و سفارت امارات درتهران و كنسولگري اين كشور دربندرعباس تماس هايي را با طرف هاي ذيربط در ايران براي پيگيري مساله توقيف قايق اماراتي و خدمه آن و تلاش براي حل آن در اسرع وقت آغاز كرده اند.



به گفته النعيمي، مسئولان ايراني وعده هايي براي حل اين مساله داده اند.



روزنامه الخليج نوشت : خدمه قايق اماراتي كه از سوي ايران توقيف شده است يك تبعه اماراتي و 4 هندي مي باشند .



اين روزنامه به نقل از محمد حسن القاضي مالك قايق اماراتي موسوم به الياسر نوشته است كه قايق وي به شماره 161 از 8 مي (18 ارديبهشت) ناپديده شده بود اما از طريق تماس تصادفي با خدمه اين قايق مطلع شديم كه يك گشتي ايراني آن را توقيف كرده است. وي افزود مطمئن شديم كه اين قايق در بندر بستان در منطقه لنگه توقيف شده است و خدمه آن در بازداشت بسر مي برند.



از سوي ديگر الخليج ادعا كردكه سه قايق ايراني درتاريخ 15 مي (25 ارديبهشت) وارد آب هاي منطقه اي امارات شدند و مقامات مربوطه اين كشور اقدام به توقيف اين قايق ها كردند .اين روزنامه به تعداد خدمه اين قايق ها و يا هويت آنها و جزئيات بيشتري درباره ارتباط ميان اين دو حادثه اشاره اي نكرد.



شايان ذكر است امارات از سال 1971 بارها ادعاي مالكيت بر جزاير سه گانه ايراني تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي را تكرار كرده و مدعي است ايران اين جزاير را اشغال نموده، ادعايي كه بارها از سوي ايران رد شده و بر ايراني بودن و جدايي ناپذير بودن آن از خاك خود تاكيد شده است.



شيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دولت امارات اوايل دسامبر گذشته پيشنهاد انجام گفتگو يا متوسل شدن به دادگاه لاهه را براي حل اختلافات خود با ايران بر جزاير سه گانه ايران مطرح كرده است كه ايران با تاكيد بر حاكميت خود بر اين جزاير و جدايي ناپذير بودن آن از خاك خود اين پيشنهاد را رد كرده است.

سخنگوي وزارت امور خارجه ايران نيز در واكنش به درخواست امارات متحده عربي مبني بر بررسي موضوع جزاير سه گانه ايراني درشوراي امنيت سازمان ملل تاكيد كرد: همانطوركه بارها اعلام كرده ايم سه جزيره ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك جزءلاينفك سرزمين ايران است و هرگونه ادعايي بر اين جزاير، از نظر ما كاملا مردود است.