رئيس دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي در گفت و گو با "مهر" : سياست اصلي دانشگاه خواجه نصير گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي است

دكتر علي خاكي صديق در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: به دليل آن كه دانشگاه خواجه نصير يك دانشگاه صنعتي است و حياتش وابسته به صنعت است، برنامه ريزي هايي براي ارتباط مستقيم دانشگاه با صنعت صورت گرفته و در سال هاي اخير در اين زمينه موفق عمل كرده ايم.

وي تاكيد كرد: يكي ديگر از فعاليت هاي گسترده دانشگاه در سال جاري برقراري ارتباطات بين المللي با دانشگاه هاي خارجي است.

خاكي صديق تصريح كرد: با سرمايه گذاري هاي فراواني كه دانشگاه خواجه نصير در اين زمينه داشته، ارتباط هايي با دانشگاه هاي روسيه، انگليس، هلند، فرانسه و آلمان در قالب برگزاري دوره هاي مشترك، پروژه دكتري مشترك و انجام پژوهش مشترك برقرار شده است.

وي خاطر نشان كرد: در برنامه ريزي هاي صورت گرفته در زمينه ارتباط با مراكز بين المللي دنيا تنها با دانشگاه هايي كه احساس شود در رشته هاي خاص برتر هستند و توانايي تبادل علم روز را دارند ارتباط برقرار مي كنيم.

رئيس دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي افزود: دانشگاه فعاليت هايي نيز در خصوص تدوين پايان نامه هاي دكترا و كارشناسي ارشد و دقت نظر در انتخاب اين برنامه ها متناسب با نياز جامعه داشته است.

وي تصريح كرد: دانشگاه خواجه نصير در راستاي شركت هر چه فعال تر در مسابقات و همايش هاي داخلي و بين المللي نيز فعاليت هاي گسترده اي داشته است كه دست يابي به رتبه هاي برتر در همايش ها و مسابقات مختلف در سال هاي گذشته نشان دهنده اهميت اين برنامه ريزي براي دانشگاه است.