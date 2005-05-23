پيمانكاران زير بار دستورالعملها نمي روند ؛ زباله هاي شهر همچنان غير بهداشتي جمع آوري و حمل مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، روزانه بيش از 7 هزار تن زباله توسط خودروهاي بزرگ و كوچك پيمانكاران از سطح شهر تهران جمع آوري و به ايستگاههاي مربوطه حمل مي شود و از آنجا به منطقه كهريزك انتقال مي يابد.

وجود تعدادي از ايستگاههاي جمع آوري زباله در محدوده محل سكونت شهروندان، از جمله معضلاتي است كه برخي از شهروندان را براي زندگي در محيطي سالم دچار مشكل ساخته و آنها مجبور به تحمل بوي نامطبوع زباله ها تا ساعاتي از شب هستند...

بر اساس اعلام سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران، عمليات انتقال زباله هاي مناطق 22 گانه شهرداري تهران به منطقه كهريزك توسط 13 ايستگاه مياني سازمان خدمات موتوري انجام مي شود كه تعطيلي ايستگاه هاي واقع شده در محل سكونت شهروندان از اولويت هاي شهرداري است.

لذا در اوائل نيمه دوم سال گذشته بود كه مديرعامل سازمان خدمات موتوري به حذف چند مورد از ايستگاههاي مذكور اشاره و تاكيد كرد: از 13 ايستگاه جمع آوري زباله تعداد 4 ايستگاه در همجواري محل سكونت شهروندان واقع شده كه اين مساله خود موجب بروز مشكلاتي براي ساكنان گرديده است.

به گفته مهندس مصطفي سليمي، اغلب اين ايستگاهها زماني احداث شده كه شهر در شرايط امروز قرار نداشته و ايستگاهها دور از محل سكونت شهروندان واقع شده بود.

10 سال پيش شهرداري تهران 20 ايستگاه حمل زباله داشته كه با گذشت زمان و قرار گرفتن تعدادي از ايستگاهها در محدوده سكونت شهروندان، شهرداري مبادرت به تعطيلي آنها نموده است.

البته مديرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران برچيدن يك ايستگاه جمع آوري زباله را كاري سخت و دشوار به جهت هزينه هاي كلان احداث ايستگاه جديد عنوان داشت و افزود: علاوه بر تامين اعتبار كلان براي احداث يك ايستگاه جديد، عدم وجود اراضي باير نيز باعث شده نتوانيم به دنبال جايگزيني سريع ايستگاههاي همجوار سكونت شهروندان باشيم...

اما يكي ديگر از وعده هاي مسئولان سازمان خدمات موتوري در جهت رعايت بهداشت و سلامت شهروندان تهراني، حمل زباله توسط خودروهاي مكانيزه و سرپوشيده بود كه بر اساس قول مديرعامل اين سازمان، از ابتداي نيمه دوم سال گذشته ديگر هيچ خودروي روبازي اجازه جمع آوري و حمل زباله را در سطح شهر ندارد.

سليمي در مصاحبه اي كه در مورخ 14/6/83 با خبرنگار مهر انجام داده بود، به صراحت اين موضوع را مورد تاكيد قرار داده و عنوان داشت: خودرو سرپوشيده به اندازه كافي در مناطق مختلف تهران وجود دارد و پيمانكاران موظف هستند زباله ها را با اين خودروها جمع آوري كنند.

در واقع بر اساس گفته هاي اين مقام مسئول بود كه مقرر گرديد از 15 شهريور سال گذشته هيچ يك از مسئولان ايستگاههاي تخليه زباله اجازه ندهند خودروهاي روباز به اين ايستگاهها وارد شود...

اما پس از گذشت 6 ماه ، مديرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران در اخطار دوباره به پيمانكاران جمع آوري زباله تذكر داد: بر اساس ابلاغ به پيمانكاران مناطق 22 گانه شهرداري تهران، از اول ارديبهشت امسال حمل زباله با خودروهاي روباز در سطح شهر تهران ممنوع بوده و پس از اين اخطار نهايي در صورت مشاهده موارد تخلف با متخلفان برخورد خواهد مي شود...

وي باتاكيد بر اين موضوع كه 90 درصد پيمانكاران مناطق از قانون مذكور تبعيت كرده و فعاليت آنها منظم شده است ، تاكيد كرد: متاسفانه بعضي از پيمانكاران مناطق با بهانه كردن كمبود امكانات و اعتبارات اين دستورالعمل را ناديده گرفته و به آن عمل نمي كنند، اما اين توجيهات به هيچ وجه از نظر سازمان مورد قبول نيست و پس از اين اخطار نهايي ، در صورت تخلف سازمان خدمات موتوري با آنها برخورد كرده و اجازه فعاليت نخواهند داشت...

اما با گذشت 32 روز از آخرين اخطار مديرعامل سازمان خدمات موتوري ، همچنان تعدادي از خودروها بدون رعايت هرگونه نكات ايمني و بهداشتي، مشغول جمع آوري زباله ها از سطح شهر هستند.

زباله هايي كه در حين حمل به طرف ايستگاهها، حداقل چند صد كيلويي از آنها در سطح شهر پخش مي شود و همين مساله علاوه بر زشتي چهره شهر، موجب تشديد بيماري آن هم در فصل گرم تابستان مي شود.

