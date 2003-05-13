سرطان سينه در زنان ايراني بسيار شايع است

دكتر ابو القاسم ابا سهل با بيان اين مطلب به خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر گفت : در حال حاضر 5/10 ميليون نفر در سراسر جهان مبتلا به سرطان سينه هستند و اين در حالي است كه اين آمار در حال گسترش است .

وي افزود : از هر 6 زن يك نفر به سرطان سينه مبتلا ميشود و 99 درصد بيماراني كه مبتلا به سرطان سينه هستند در مراحل اوليه درمان ميشوند

وي تاكيد كرد : عوامل ارثي - ژنتيكي و محيطي نقش موثري در ابتلا به سرطان سينه دارد و خانم هايي كه از هور مون استفاده ميكنند بيشتر در معرض خطر هستند .

وي در خاتمه افزود : تحقيقات انجام شده نشان ميدهد خانم هاي كه مبادرت به انجام اعمال جراحي زيباي سينه ميكنند بيشتر در معرض

اين بيماري هستند .