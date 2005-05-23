برنامه هفته بيست و نهم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار" مهر" هفته بيست ونهم رقابتهاي فوتبال ليگ برترروزشنبه 21خرداد ماه جاري با ديدارتيمهاي پرسپوليس و ابومسلم آغازخواهد شد ودرروزيكشنبه با انجام سايرديدارها به پايان خواهد رسيد.

گفتني است: به جز اين ديدارسايرمسابقات هفته بيست ونهم بدليل حساسيت رقابتها درهفته هاي پاياني بطورهمزمان برگزارخواهد شد. برنامه ديدارهاي هفته ماقبل پاياني ليگ برتربه شرح زير است :

شنبه 21/3/84 :

* پرسپوليس - ابومسلم ( ساعت 30/17 - ورزشگاه آزادي)

يكشنبه 22/3/84 :

*پاس تهران - ذوب آهن اصفهان ( ورزشگاه شهيد دستگردي)

*صبا باطري - پيكان تهران ( ورزشگاه شهيد درخشان)

*پگاه گيلان - فولاد خوزستان (ورزشگاه شهيد عضدي رشت)

*استقلال اهواز- ملوان بندر انزلي (ورزشگاه تختي اهواز)

*سپاهان اصفهان - شموشك نوشهر ( ورزشگاه نقش جهان)

*فجرسپاسي شيراز - برق شيراز (ورزشگاه حافظيه شيراز)

لازم به ذكر است: كليه ديدارهاي هفته بيست ونهم ساعت 30/17 دقيقه برگزارخواهد شد. به گفته يكي ازمسئولان اجرايي سازمان ليگ برتر، فدراسيون فوتبال قصد دارد تا قبل ازپايان تيرماه بازيهاي ليگ برتررا به پايان برساند. درحال حاضرتيم فولاد خوزستان درصدررقابتهاي ليگ برتر قراردارد و تيم هاي استقلال و ذوب آهن در رده هاي دوم و سوم قرار گرفته اند و هر سه تيم از شانس قهرماني برخوردارند .