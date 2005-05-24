تقويت آزادي آكادميك، نشاط علمي در دانشگاه ها را افزايش مي دهد // عدم اطمينان از آينده شغلي از جنب و جوش علمي در دانشگاه ها كاسته است

دكتر عليرضا انوشيرواني در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"افزود: نشاط علمي، جنب و جوش پژوهشي و حركت به سوي توليد دانش است، كه با اين وجود كيفيت پژوهش ارتقا مي يابد.

وي تصريح كرد: آزادي آكادميك را بايد دردانشگاه هاي كشور ايجاد و تقويت كنيم. آزادي بيان بايد به صورتي باشد كه استاد و دانشجو از نظر تكنيك و تفكر احساس امنيت داشته باشند و تعامل ميان افكار برقرار باشد.

وي خاطر نشان كرد: نشاط علمي در دانشگاه ها به ميزان زيادي به آزادي آكادميك بستگي دارد و اين مقوله در درجه اول اهميت قرار مي گيرد.

اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: مسائل و مشكلات اقتصادي در درجه دوم اهميت قرار دارد كه البته اين موضوع هم به نوبه خود مهم است. استاد و دانشجو بايد از حداقل امكانات رفاهي كه شايسته آن ها مي باشد، برخوردار باشند.

دكتر انوشيرواني اظهار كرد: بودجه ها و امكانات تحقيقي بايد در اختيار دانشجو قرار بگيرند تا به شكوفايي و در نتيجه به نشاط علمي بيشتر در آنها بيانجامد.

وي يادآور شد: بي انگيزگي در ميان پسرها بيشتر از دخترهاست و اين به دليل مشكلات اشتغال و كار در كشور مي باشد. دانشجو نمي تواند هم به كار مشغول باشد وهم درس بخواند. اگر دانشجو اطمينان حاصل پيدا كند كه با شايستگي هاي علمي خود مي تواند به اشتغال بپردازد، اين بي انگيزگي كمتر خواهد شد.

دكتر عليرضا انوشيرواني تصريح كرد: دانشجوي دانشگاه هاي ما بعد از فارغ التحصيلي تازه مشكلاتشان شروع مي شود و نمي دانند چقدر به شايستگي هاي علمي آنها بها داده مي شود.