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۲ خرداد ۱۳۸۴، ۱۹:۱۵

بيانيه بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس بمناسبت سالروز آزاد سازي خرمشهر

در شكوهمندترين لحظه هاي تاريخ هر ملتي نقطه عطف و اوج حماسه هايي سترگ وجود دارد كه افتخار و شوكت ملي آن را رقم مي زند. سوم خرداد سالروز حماسه غرور آفرين آزاد سازي خرمشهر قهرمان نيز از اين حقيقت‌هاي پرفروغ است.

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر در بيانيه بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس آمده است : حماسه سوم خرداد تجلي رباني رهروان نور بود كه در آن فتح ارزشها محقق شد. ارزشهايي كه براي تثبيت آن جانهاي معزز و معظمي نثار گرديد، كه عشق عاشورا و حماسه ناب كربلا در آن ظهر عطشناك مبدا و الهام بخششان بوده است، امروز كه در آستانه بيست و سومين سالروز اين فصل زرين از آزادي و آزادگي ملت ايران قرار داريم، مفتخريم كه با آرمانهاي متعالي انقلاب اسلامي، امام (ره) و شهيدان والا مقام 8 سال دفاع مقدس تجديد عهد و پيمان كنيم و در اين ايام پر فتنه كه دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمين از هر سو آماده هجمه هستند با مقام معظم رهبري انقلاب حضرت آيت ا... خامنه اي هم پيمان مي شويم كه در سال مشاركت عمومي و همبستگي ملي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي و رزمندگان دفاع مقدس به همراه آحاد مردم شهيد پرور همه با هم سوگند ياد مي كنيم كه هرگز از مسير اعتقاد و عشق به انقلاب اسلامي و صيانت از مرزهاي جغرافيايي و معنوي كشور اسلامي قدمي به عقب بر نداريم.

بذر حماسه اي كه آنروز در فتح خرمشهر، در جغرافياي باور ما كاشته شد، امروز سر به آسمان كشيده و مقتدرتر و استوارتر از ديروز چونان شجره اي طوبا مقاوم و نستوه ايستاده است.

ما وارثان همان شير مرداني هستيم كه شهادت سعادتشان بود و تا زمانيكه اين فرهنگ و اعتقاد وجود داشته باشد و از مأذنه هاي اين كشور نواي رحماني لا اله الا الله به گوش برسد هيچ بدانديشي نخواهد توانست به ان مرز و بوم تجاوز كند و اين فرياد حق طلبي را به گوش مي رسانيم كه همان خدايي كه خرمشهر را آزاد كرد كربلا و نجف و قدس شريف را نيز آزاد مي كند.

بر اساس گزارش گروه دفاع مقدس « مهر» بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس همچنين طي اطلاعيه اي اعلام كرد كه اين بنياد ضمن گراميداشت ياد و خاطره حماسه سوم خرداد سالروز آزادي خرمشهر، روز مقاومت و ايثار و پيروزي، به روان پر فتوح شهيدان 8 سال دفاع مقدس درود مي فرستد و از تمامي آحاد ملت شريف ايران بويژه جوانان برومند مي خواهد تا با آشنايي هرچه بيشتر با فرهنگ و ارزشهاي ناب دفاع مقدس صفي از بنيان مرصوص در برابر توطئه هاي دشمنان ايران اسلامي ايجاد نمايند تا انشاء الله زمينه فرج و حكومت جهاني حضرت مهدي (عج) فراهم شود.

صلوا ت و رحمت بيكران خداوند بر تمام آسماني مردان خاكي پوش كه با شهادت، حيات جاودانه يافتند و تاريخ اين سرزمين را به صلابت و استقامت تا ابد آذين بستند.

کد مطلب 186932

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