به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر در بيانيه بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس آمده است : حماسه سوم خرداد تجلي رباني رهروان نور بود كه در آن فتح ارزشها محقق شد. ارزشهايي كه براي تثبيت آن جانهاي معزز و معظمي نثار گرديد، كه عشق عاشورا و حماسه ناب كربلا در آن ظهر عطشناك مبدا و الهام بخششان بوده است، امروز كه در آستانه بيست و سومين سالروز اين فصل زرين از آزادي و آزادگي ملت ايران قرار داريم، مفتخريم كه با آرمانهاي متعالي انقلاب اسلامي، امام (ره) و شهيدان والا مقام 8 سال دفاع مقدس تجديد عهد و پيمان كنيم و در اين ايام پر فتنه كه دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمين از هر سو آماده هجمه هستند با مقام معظم رهبري انقلاب حضرت آيت ا... خامنه اي هم پيمان مي شويم كه در سال مشاركت عمومي و همبستگي ملي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي و رزمندگان دفاع مقدس به همراه آحاد مردم شهيد پرور همه با هم سوگند ياد مي كنيم كه هرگز از مسير اعتقاد و عشق به انقلاب اسلامي و صيانت از مرزهاي جغرافيايي و معنوي كشور اسلامي قدمي به عقب بر نداريم.

بذر حماسه اي كه آنروز در فتح خرمشهر، در جغرافياي باور ما كاشته شد، امروز سر به آسمان كشيده و مقتدرتر و استوارتر از ديروز چونان شجره اي طوبا مقاوم و نستوه ايستاده است.

ما وارثان همان شير مرداني هستيم كه شهادت سعادتشان بود و تا زمانيكه اين فرهنگ و اعتقاد وجود داشته باشد و از مأذنه هاي اين كشور نواي رحماني لا اله الا الله به گوش برسد هيچ بدانديشي نخواهد توانست به ان مرز و بوم تجاوز كند و اين فرياد حق طلبي را به گوش مي رسانيم كه همان خدايي كه خرمشهر را آزاد كرد كربلا و نجف و قدس شريف را نيز آزاد مي كند.

بر اساس گزارش گروه دفاع مقدس « مهر» بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس همچنين طي اطلاعيه اي اعلام كرد كه اين بنياد ضمن گراميداشت ياد و خاطره حماسه سوم خرداد سالروز آزادي خرمشهر، روز مقاومت و ايثار و پيروزي، به روان پر فتوح شهيدان 8 سال دفاع مقدس درود مي فرستد و از تمامي آحاد ملت شريف ايران بويژه جوانان برومند مي خواهد تا با آشنايي هرچه بيشتر با فرهنگ و ارزشهاي ناب دفاع مقدس صفي از بنيان مرصوص در برابر توطئه هاي دشمنان ايران اسلامي ايجاد نمايند تا انشاء الله زمينه فرج و حكومت جهاني حضرت مهدي (عج) فراهم شود.

صلوا ت و رحمت بيكران خداوند بر تمام آسماني مردان خاكي پوش كه با شهادت، حيات جاودانه يافتند و تاريخ اين سرزمين را به صلابت و استقامت تا ابد آذين بستند.