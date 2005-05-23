يوم الله سوم خرداد بايد در بستر تاريخ زنده بماند

به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر از همدان آيت الله غياث الدين محمدي نماينده ولي فقيه و امام جمعه همدان كه بمناسبت سالروز آزاد سازي فتح خرمشهر و تجليل از شهيد حاج محمود شهبازي فرمانده سابق سپاه منطقه همدان و قائم مقام لشگر محمد رسول الله در عمليات بيت المقدس در جمع مسئولين نمايندگي ولي فقيه فرماندهان، كاركنان، كادر وظيفه، جانبازان، آزادگان، ايثارگران و رزمندگان سپاه منطقه همدان سخن مي گفت افزود همانگونه كه فتح خيبر در صدر اسلام زنده مانده است بايد فتح خرمشهر براي نسل آزادانديش و آيندگان بعنوان يك الگوي موفق زنده بماند.

آيت الله محمدي سوم خرداد را بعنوان يك عيد بزرگ ديني و ملي دانست كه با تفكرات الهي و حماسه جاودان رزمندگان توانست منجر به آزاد سازي خرمشهر گردد.

وي از كارشناسان و متخصصان خواست با تجزيه تحليل چگونگي اشغال و آزادسازي خرمشهر به بررسي نقاط ضعف و قوت خود در استمرار و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي بعنوان هزاران درس از اين واقعه تاريخي بپردازند.

نماينده ولي فقيه و امام جمعه همدان در ادامه گفت: رژيم بعثي با اشغال خرمشهر اموال و دارائي مردم را به غارت برد. زنان و مردان خرمشهر را قتل عام كردند. گروهي از مردم را به اسارت بردند. به ناموس كشور صدمه زدند. ليكن خدا اين تلخيها را با شيريني آزادي خرمشهر به ذائقه ملت ما چشانيد. درسهايي كه ملت ما بايد از اشغال خرمشهر و فتح خرمشهر بگيرند اين است كه نبايد ضعيف شويم تا ارزشها را از دست دهيم. اگر به امدادهاي الهي و قوت خود در دفع دشمن بيانديشيم همواره در برابر كفر جهاني فتوحات بيشتري خواهيم داشت اين مراسم با تجليل از حماسه فتح خرمشهر خاتمه يافت.