كارخانه سيمان حماء در سوريه سال آينده به بهره برداري مي رسد

اسدالله عابدي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: هم اكنون كارهاي بخش ساختماني و تجهيزات ساخت داخل كارخانه سيمان حماء درحال انجام است.

وي افزود: همچنين ماشين آلات خارجي مورد نيازبراي اين كارخانه نيزوارد وكار نصب آن آغاز شده است.

وي تصريح كرد: پيش بيني مي شود كه كارخانه سيمان حماء با ظرفيت توليد سالانه يك ميليون تن در سال 85 به بهره برداري برسد.

مدير شركت احداث صنعت با اشاره به ميزان توليد اين كارخانه درمرحله نخست بهره برداري خاطرنشان كرد: براساس تجربه هاي گذشته كارخانه هاي توليد سيمان طي مدت دو تا سه ماه به ظرفيت اسمي خود مي رسند.

وي درباره مبلغ سرمايه گذاري اين طرح افزود: ميزان سرمايه گذاري مورد نياز در كارخانه حماء در سوريه حدود 200 ميليون دلارمي باشد.

عابدي همچنين از احداث كارخانه سيمان در ونزوئلا با ميزان سرمايه گذاري حدود 200 ميليون دلار خبر داد و تصريح كرد: اميد است كه با گشايش اعتباراز سوي طرف سوري كارهاي اجرايي اين كارخانه تا دو ماه آينده نهايي شود.