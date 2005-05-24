  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۴۸

معاون فروش فولاد مباركه اصفهان در گفت و گو با "مهر" خبر داد:

صادرات محصولات فولاد از طريق بورس فلزات

صادرات محصولات فولاد از طريق بورس فلزات

معاون فروش فولاد مباركه اصفهان گفت: محصولات فولاد مباركه بزودي از طريق بورس فلزات صادر خواهد شد.

مهدي تاج در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: بر اساس برنامه ريزي هاي مدون قرار است كه صادرات فولاد مباركه از طريق بورس فلزات انجام شود.

وي افزود: در حال حاضردرباره مكانيزم اجرايي اين امردر بورس فلزات در حال بررسي هستيم و در حال طراحي سيستم براي تحقق صادرات از طريق بورس فلزات مي باشيم.

وي تصريح كرد: هم اكنون فروش محصولات داخلي شركت فولاد مباركه از طريق بورس بسيار مثبت ارزيابي مي شود كه اميد است صادرات نيزبزودي از اين طريق اجرايي شود.

معاون فروش فولاد مباركه با اشاره به ميزان فروش داخلي در دو ماه نخست سالجاري گفت: ميزان فروش داخلي فولاد مباركه اصفهان از طريق بورس  در دو ماه نخست سالجاري به حدود 700 تا 800 هزار تن رسيد. 

تاج خاطر نشان كرد: ميزان فروش داخلي فولاد مباركه اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشـته از حدود 7 درصد  برخورداراست.

 

 

کد مطلب 186980

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه