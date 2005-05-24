صادرات محصولات فولاد از طريق بورس فلزات

مهدي تاج در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: بر اساس برنامه ريزي هاي مدون قرار است كه صادرات فولاد مباركه از طريق بورس فلزات انجام شود.

وي افزود: در حال حاضردرباره مكانيزم اجرايي اين امردر بورس فلزات در حال بررسي هستيم و در حال طراحي سيستم براي تحقق صادرات از طريق بورس فلزات مي باشيم.

وي تصريح كرد: هم اكنون فروش محصولات داخلي شركت فولاد مباركه از طريق بورس بسيار مثبت ارزيابي مي شود كه اميد است صادرات نيزبزودي از اين طريق اجرايي شود.

معاون فروش فولاد مباركه با اشاره به ميزان فروش داخلي در دو ماه نخست سالجاري گفت: ميزان فروش داخلي فولاد مباركه اصفهان از طريق بورس در دو ماه نخست سالجاري به حدود 700 تا 800 هزار تن رسيد.

تاج خاطر نشان كرد: ميزان فروش داخلي فولاد مباركه اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشـته از حدود 7 درصد برخورداراست.