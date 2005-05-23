  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲ خرداد ۱۳۸۴، ۲۲:۲۸

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي:

فرهنگ و تمدن ايراني لطيف ، شاعرانه و انساني است

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در ديدار با رئيس شوراي ملي فرهنگ و هنر مكزيك گفت: فرهنگ و تمدن ايراني به دليل شاعرانگي و برخورداري از انديشه هاي ژرف اديبان و شاعران برجسته، لطيف، انساني و عاري از هر گونه خشونت است.

به گزارش "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دكتر احمد مسجد جامعي در ديدار با "ساري برمودز" تصريح كرد: حفظ و تثبيت هويت و شناسنامه ملي در طول تاريخ پرفراز و نشيب كشور شالوده تمدن ايراني بوده و بقاي اين تمدن درخشان را تضمين كرده است.

وي خاطر نشان كرد: ايران به عنوان چهار راه تمدني جهان، همواره در تعامل با ديگر تمدن ها در عين تاثير گذاري و تاثير پذيري استقلال خود را حفظ كرده است.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه افزود: با برگزاري نمايشگاههاي مشترك بين ايران و مكزيك مي توان به داستان ها، بيان ها و گوشه هاي فرهنگي مشابهي رسيد.

ساري برمودز، رئيس شوراي ملي فرهنگ و هنر مكزيك نيز در اين ديدار گفت: ايران و مكزيك از تمدن هاي كهن جهان محسوب مي شوند و برگزاري نمايشگاه مشترك فرهنگي مي تواند تاثيرات متقابل اين فرهنگ ها را به خوبي نمايان كند.

نمايشگاه مشترك لباس هاي ايراني و مكزيكي روز جمعه 6 خرداد ماه سال جاري با حضور رئيس شوراي ملي فرهنگ و هنر مكزيك در شهر اصفهان آغاز به كار مي كند.

کد مطلب 187001

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها