فرهنگ و تمدن ايراني لطيف ، شاعرانه و انساني است

به گزارش "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دكتر احمد مسجد جامعي در ديدار با "ساري برمودز" تصريح كرد: حفظ و تثبيت هويت و شناسنامه ملي در طول تاريخ پرفراز و نشيب كشور شالوده تمدن ايراني بوده و بقاي اين تمدن درخشان را تضمين كرده است.

وي خاطر نشان كرد: ايران به عنوان چهار راه تمدني جهان، همواره در تعامل با ديگر تمدن ها در عين تاثير گذاري و تاثير پذيري استقلال خود را حفظ كرده است.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه افزود: با برگزاري نمايشگاههاي مشترك بين ايران و مكزيك مي توان به داستان ها، بيان ها و گوشه هاي فرهنگي مشابهي رسيد.

ساري برمودز، رئيس شوراي ملي فرهنگ و هنر مكزيك نيز در اين ديدار گفت: ايران و مكزيك از تمدن هاي كهن جهان محسوب مي شوند و برگزاري نمايشگاه مشترك فرهنگي مي تواند تاثيرات متقابل اين فرهنگ ها را به خوبي نمايان كند.

نمايشگاه مشترك لباس هاي ايراني و مكزيكي روز جمعه 6 خرداد ماه سال جاري با حضور رئيس شوراي ملي فرهنگ و هنر مكزيك در شهر اصفهان آغاز به كار مي كند.