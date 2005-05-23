چهار كشته و بيش از صد زخمي براثر انفجار ديگري در بغداد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، براساس گزارشهاي 5 بيمارستان دربغداد ، بر اثر انفجار يك خودروي بمب گذاري شده دستكم 4 عراقي كشته و 113 نفر ديگر زخمي شدند .

منابع پزشكي عراق حال برخي از مجروحان را وخيم اعلام كردند و گفتند انفجار در منطقه پرجمعيت بغداد روي داد.

اين منبع افزود : پيشتر منابع خبري از كشته شدن يك عراقي و زخمي شدن 52 تن درگير خبر داده بودند.براساس گزارشهاي اوليه پليس عراق، به نظر مي رسد انفجار خودروي بمب گذاري شده از طريق يك دستگاه كنترل از راه دور صورت گرفته است.

اين انفجاركه در منطقه الجميله روي داد به حدي بود كه منجر به انهدام كامل 15 دستگاه خودرو و آسيب ديدن 22 خودروي ديگر شد.

خبرنگارخبرگزاري فرانسه ازمحل حادثه گزارش داد: اين خودرو بمب گذاري شده در پاركينگ يك موسسه به نام حباينا داراي يك رستوران و قهوه خانه و مغازهاي شيريني فروشي منفجر شد.

اين انفجار خونين دو روز پس از آغاز عمليات گسترده نيروهاي آمريكايي و عراقي در مناطق غربي بغداد صورت گرفت .

گفتني است هنوزهيچ گروهي مسئوليت اين انفجار را برعهده نگرفته است اما به نظر مي رسد تروريستهاي گروه ابومصعب الزرقاوي دراين انفجار دست داشته باشند.

مقامات مسئول عراق اعلام كردند طي 18 روز گذشته تاكنون دستكم 21 دستگاه خودروي بمب گذاري شده در اين كشور منفجر شده است .

دولت عراق امروز دوشنبه ازدستگيري 21 مظنون خبر داد و گفت : آنان جزو افرادي هستند كه طي ماه گذشته اقدام به بمب گذاري خودروها مي كردند.