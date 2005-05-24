54 اثر از كاريكاتورهاي عليرضا سيستاني در نگارخانه مجتمع فرهنگي امام رضا

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، درمشهد، اين نمايشگاه، اولين نمايشگاه كاريكاتور با موضوع آموزشي است كه به مسائل و سوژه هاي يك مسافرت با هواپيما مي پردازد و به گونه اي خلاقانه همه زوايا و ابعاد آن را بررسي مي كند.

عليرضا سيستاني كه بيش از 14 سال است به هنر كاريكاتور مشغول است، در رابطه با آثارش مي گويد: با توجه به اينكه مخاطب ايراني بيشتر به دنبال پيام هاي ديداري است و آگاهي او معمولا از طريق سوژه ها و موضوعات ديداري تامين مي شود و چون كاريكاتور هنري است كه در آن اغراق زياد به كار گرفته شده است ، بهترين وسيله براي آگاهي دادن به مخاطب و طيف عظيم جامعه همين كاريكاتور است.

وي حضور رنگ در كاريكاتور را خيلي حرفه اي تر از نقاشي دانست و افزود : گاهي اوقات در كاريكاتور نيازي نيست كه كل تصوير رنگ آميزي شود و فقط قسمتي از آن كه مركز توجه است و معني بيشتري را مي تواند ايفا كند مورد اهميت است و انتخاب آ« مركز بسيار اهميت دارد.

عليرضا سيستاني، كاريكاتور را يك زبان بين النللي برشمرد و گفت : ارتباطات بين انسانها نياز به يك زبان مشترك دارد و كاريكاتور اين توانايي را دارد كه مرزها را شكسته و پا فراتر نهد و با مخاطب خود در هر جا ارتباط برقرار كند .

وي در بيان ويژگيهاي يك هنرمند موفق، به توانايي او در ارتباط با اشخاص اشاره نمود و نقش بينش و قدرت تفكر هر فرد را در موقعيت اجتماعي او بسيار شاخص ارزيابي كرد.