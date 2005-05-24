54 اثر از كاريكاتورهاي عليرضا سيستاني در نگارخانه مجتمع فرهنگي امام رضا

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، درمشهد، اين نمايشگاه، اولين نمايشگاه كاريكاتور با موضوع آموزشي است كه به مسائل و سوژه هاي يك مسافرت با هواپيما مي پردازد و به گونه اي خلاقانه همه زوايا و ابعاد آن را بررسي مي كند.
عليرضا سيستاني كه بيش از 14 سال است به هنر كاريكاتور مشغول است، در رابطه با آثارش مي گويد: با توجه به اينكه مخاطب ايراني بيشتر به دنبال پيام هاي ديداري است و آگاهي او معمولا از طريق سوژه ها و موضوعات ديداري تامين مي شود و چون كاريكاتور هنري است كه در آن اغراق زياد به كار گرفته شده است ، بهترين وسيله براي آگاهي دادن به مخاطب و طيف عظيم جامعه همين كاريكاتور است.
وي حضور رنگ در كاريكاتور را خيلي حرفه اي تر از نقاشي دانست و افزود : گاهي اوقات در كاريكاتور نيازي نيست كه كل تصوير رنگ آميزي شود و فقط قسمتي از آن كه مركز توجه است و معني بيشتري را مي تواند ايفا كند مورد اهميت است و انتخاب آ« مركز بسيار اهميت دارد.
عليرضا سيستاني، كاريكاتور را يك زبان بين النللي برشمرد و گفت : ارتباطات بين انسانها نياز به يك زبان مشترك دارد و كاريكاتور اين توانايي را دارد كه مرزها را شكسته و پا فراتر نهد و با مخاطب خود در هر جا ارتباط برقرار كند .
وي در بيان ويژگيهاي يك هنرمند موفق، به توانايي او در ارتباط با اشخاص اشاره نمود و نقش بينش و قدرت تفكر هر فرد را در موقعيت اجتماعي او بسيار شاخص ارزيابي كرد.
نمايشگاه كاريكاتورهاي عليرضا سيستاني با سوژه مسافرت با هواپيما در مجتمع فرهنگي امام رضا(ع) در مشهد برگزار شد.
