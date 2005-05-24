محمود پاك نيت: موقعيت پرورش استعداد در شهرستانها وجود ندارد

بازيگر فيلمهاي "غزال" و "سرزمين خورشيد"، با بيان اين مطلب به خبرنگار سينمايي "مهر" در مشهد افزود : متاسفانه جوانان و علاقمندان به سينما در شهرستانها جايي را ندارند كه از فعاليت هاي انها حمايت كنند و وقتي كه اين فضا مهيا نشود هنرمند شهرستاني مجبور به مهاجرت مي شود. چرا كه در تهران اين موقعيت وجود دارد كه افراد به شكل هاي مختلف فعاليت هايشان تحت حمايت قرار بگيرد.

محمود پاك نيت در مورد وضعيت فعلي شهرستانها اظهار داشت: زمانيكه در شهرستانها فعاليت مي كردم مشكلات متعددي داشتيم. درحال حاضر بنظر مي رسد اين مشكلات بيشتر شده است كه نتيجه تنگ نظريها در شهرستانها بوده است.

بازيگر سريال "روزي روزگاري" و "پدر سالار" افزود: متاسفانه در شهرستانها بودجه اي كه بايد خرج هنر شود خرج مواردي مي شود كه هيچ ارتباطي با كارهاي هنري ندارد. همين مسائل باعث مي شود كه هنرمندان ترجيح بدهند به تهران مهاجرت كنند.

وي افزود: درحال حاضر نود درصد از هنرمنداني كه در تهران فعاليت مي كنند، استعدادهاي شهرستاني هستند.

پاك نيت درباره كارهاي جديد خود اظهار داشت : بازي در فيلم " سفر به شوشتر " به كارگرداني "مجتبي راعي" را به پايان رساندم و درحال حاضر مشغول بازي در سريال "حضرت يوسف" به كارگرداني "فرج ا... سلحشور" هستم .