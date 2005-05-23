ارتفاعات شهرهاي نيشابور و تربت حيدريه زير گامهاي ايثارگران

به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر از مشهد ، اين برنامه با استقبال چشمگير جانبازان ، آزادگان و خانواده هاي محترم شهداء روبرو شد .

بر اساس اين گزارش شركت كنندگان در اين كوهپيمايي، ارتفاعات شاهزاده حسين اصغر را طي دو ساعت طي كردند . از نكات برجسته اين كوهپيمايي مي توان به حضور جانبازان 70 درصد و قطع عضو ،پدران و فرزندان شهدا اشاره كرد كه با روحيه بالا و وصف ناپذير همراه با ديگران نماد ديگري از استقامت و استواري را به نمايش گذاشتند .

در اين برنامه فرهنگي تفريحي معاون استاندار خراسان رضوي و فرماندار نيشابور طي سخناني از خانواده هاي شهدا و ايثارگران به عنوان حاميان اصلي انقلاب ياد كرد و صبر و بردباري اين عزيزان در برابر مشكلات را ستود .

همچنين در آستانه گراميداشت سالروز آزادي خرمشهر ،روز تجلي مقاومت ،ايثار و پيروزي بيش از هشتصد نفر از خانواده هاي معظم شهدا ،جانبازان و آزادگان تربت حيدريه در فضايي آكنده از معنويت پس از حضور در گلزار شهداي بهشت عسگري اين شهرستان و تجديد ميثاق با آرمانهاي امام و شهيدان ،كوه هاي مشرف بر سد يعقوبي تربت حيدريه را زير پا گذاشتند .

در اين برنامه فرهنگي و تفريحي ،امام جمعه اين شهر صبر و بردباري خانواده هاي شهدا و ايثارگران را مورد ستايش قرار داد و غيرت ،ديانت و ولايت مداري ملت قهرمان ايران در مبارزه با قدرتهاي استكباري را ستود و بر حضور قاطعانه ايثارگران در صحنه هاي مختلف بويژه حضور پر شور در انتخابات رياست جمهوري تاكيد كرد . آنگاه شركت كنندگان با فريادهاي مرگ بر آمريكا و اسرائيل ،خشم و انزجار خويش را از اهانت شيطان بزرگ به قرآن و مقدسات اسلامي اعلام نموده و با مقام عظماي ولايت در جهت اجراي فرامين معظم له بيعت نمودند .