366 شورشي مظنون در غرب بغداد دستگير شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، وبستررايت سخنگوي نظاميان آمريكايي درعراق در بيانيه اي با اعلام اين خبر افزود : درجريان عمليات نظامي مشترك نيروهاي آمريكايي و عراقي درغرب بغداد همچنين دو شورشي مظنون كشته و دو تن ديگر نيززخمي شدند.

هفت گردان از نيروهاي ارتش، پليس عراق و نيروهاي آمريكايي از روز يكشنبه بزرگترين عمليات نظامي را عليه شورشيان در غرب بغداد آغاز كردند كه اين عمليات يكي ازبزرگترين عملياتهاي نظامي دربغداد اززمان اعلام رسمي پايان درگيريها درعراق درماه مي 2003 است كه به منظورجلوگيري ازفعاليت شورشيان درغرب بغداد صورت گرفت .

رايت همچنين گفت : درميان افراد دستگيرشده حداقل دو تبعه سوري ، دو مصري و دو يمني ديده مي شود.



سخنگوي نظاميان آمريكايي درعراق ياد آورشد: افراد دستگير شده به اردوگاه ويژه بازداشت شدگان در پايگاه سابق ارتش عراق واقع در نزديكي فردوگاه بين المللي بغداد منتقل شدند.

رايت تصريح كرد : 1500 سرباز آمريكايي و 2500 سربازعراقي دراين عمليات نظامي شركت داشتند.

ارتش آمريكا دربيانيه خود اعلام داشت : اين بزرگترين عمليات نظامي مشترك نيروهاي آمريكايي و عراقي تاكنون بوده است كه به منظوراخراج و كشتن و دستگيري تروريستهايي بوده است كه براي به راه انداختن حمله درپايتخت عراق برنامه ريزي مي -كردند انجام پذيرفت.

سخنگوي نظاميان آمريكايي خبر داد كه نيروهاي اين كشوردرعراق ليستي با 400 هدف را مقابله با شورشيان مظنون و مخفي گاههاي اسلحه و مراكز بمب گذاري خودروها در اختيار دارند.

ارتش آمريكا پيشتردربيانيه اي ديگرازدستگيري 184 مظنون به همكاري با تروريستها درمنطقه الصويره واقع در 50 كيلومتري جنوب بغداد خبر داده بود. اين افراد درجريان عمليات نيروهاي لهستاني وعراقي طي روزهاي پنجشنبه و جمعه دستگير شدند.

ازسوي ديگردولت عراق نيزاعلام كرد 110 مظنون كه تصور مي شود در حملات شهرهاي عراق دست دارند درمنطقه الشرقاط واقع در 300 كيلومتري شمال بغداد دستگير شدند.