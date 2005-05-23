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۲ خرداد ۱۳۸۴، ۲۱:۰۹

با اشاره به نامه اخيرش به مقام معظم رهبري مبني بر تجديد نظر در صلاحيت برخي نامزدها ؛

حداد عادل: تعدد كانديداهاي رياست جمهوري همبستگي ملي را تقويت خواهد كرد

غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نامه خود به رهبر معظم انقلاب مبني بر تاييد صلاحيت مصطفي معين و مهر عليزاده تاكيد كرد: معتقدم تعدد كانديداهاي رياست جمهوري همبستگي ملي را تقويت خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" رئيس مجلس شوراي اسلامي كه در حاشيه مراسم تجليل از ايثارگران مسيحي ، زرتشتي و كليمي درجمع خبرنگاران سخن مي گفت افزود: پس از آنكه اسامي 6 تن از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان اعلام شد بنده هم مثل برخي ديگر اين احساس را پيدا كردم كه ممكن است جايي براي تجديد نظر در اين اعلام نظر شوراي نگهبان وجود داشته باشد و بتوان با تعداد بيشتري از داوطلبان شركت در انتخابات رياست جمهوري شور و گستردگي بيشتري به انتخابات بخشيد وهمبستگي ملي را تقويت كرد.

حداد عادل اضافه كرد: امروز به حضور رهبر معظم انقلاب رسيدم و نامه اي را كه متضمن اين تقاضا بود تقديم ايشان كردم و حدود 2 ساعت قبل مطلع شدم ايشان هم لطف كرده اند و با اشاره به نامه بنده به شوراي نگهبان نامه اي فرستادند متذكر شدند كه شورا نسبت به صلاحيت آقايان مصطفي معين و محسن مهرعليزاده تجديد نظر كند.

رئيس مجلس اظهار داشت: اميدوارم پاسخي كه شوراي نگهبان به اين اشاره رهبري خواهد داد باعث همبستگي ملي و برگزاري انتخاباتي باشكوه تر براي ايران اسلامي در 27 خرداد باشد.

کد مطلب 187062

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