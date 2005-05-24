خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : " سرود بازگشت " در حال و هواي معطر و غرور آميز پس از آزاد سازي خرمشهر و براي مردم صبور اين خطه دردمند ، در همان ايام توسط زنده ياد تيمور ترنج سروده شده است كه تقديم حضور مي گردد .



باز گشته ايم

و تصوير خاموش خاطره ها را

نگاه مي كنيم



باز گشته ايم

بر دروازه ها

قفلهاي زنگار بسته نشسته اند

آئينه هاي شكسته

نور را

در خود مدفون كرده اند



بر چمنزارهاي سوخته

لكه هاي كدر خون

ماسيده اند

و تركش ها ،

ديوارهاي شهر را

همچون تني آبله گون

هزاران روزنه گشوده اند .



باز گشته ايم

تا تنور كوچك خانه مان را

كه خاكستري سرد را قي مي كند

آتش برافروزيم

تا افشانه هاي گيسوان نخلهاي شكسته را

كه باد ،

بر خاك و لجن مي ماند

به نوازش بنشينيم

تا اسكلت هاي بال گشوده قناري ها را

از ميان آرواره هاي قفس

پرواز دهيم

تا كلون درها

عطر آشناي دستانمان را

از ياد نبرند .



باز گشته ايم

هنوز هم از بندرگاه

بوي عرق تن كارگران مي آيد

هنوز هم در چرداغ *

عطر نفس هاي زنان پيچيده است

هنوز هم طنين تپش خوني را

كه در سرانگشتان سلوا * مي زد

مي توان شنيد

هنگام كه با رخساره آفتاب سوخته اش

حصير مي بافت .



باز گشته ايم

هرهجاي اين دستان قلم شده

ياد آور نوازشي است

هرهجاي اين جمجمه هاي شكسته

ياد آور خاطره اي است

هر هجاي اين قلب هاي دريده

ياد آور عشقي است

هر هجاي اين لبان بر خاك ريخته

ياد آور سرودي است



باز گشته ايم

تا اين زخمي را

كه بر گرده خونين خاكمان نشانده اند

التيام دهيم ...

باز گشته ايم

باز گشته ايم .



* چرداغ : محلي كه در آن هسته را از دل خرما مي گرفتند و خرما را بسته بندي مي كردند .

* سلوا : نامي براي دختران عرب