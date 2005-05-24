مدير نشر زيتون : غول هاي تقليدي از اروپايي ها را در نمايشگاه به كودكان فروختند

اين ناشر درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ وادب مهر، با بيان اين مطلب ، افزود : خلعي كه فعلا مشهود است ، نبودن انجمن هاي نقد ادبي و موسسات راهنماي كتاب است ، اين موسسات وانجمن ها مي توانند باعث آگاهي مخاطبان براي خريد كتابهاي مفيد شوند ، اما درحال حاضربسياري ازخانواده ها اطلاع ندارند كه چه كتابي براي فرزندانشان مفيد است تا آن را تهيه كنند ، به همين دليل به سراغ كتابهاي رنگ ولعاب دار وبازاري مي روند وتبليغات رسانه ها به خصوص تلويزيون دراين امربي تاثيرنيست به طوري كه تلويزيون نقش منفي دركتاب خواندن بچه ها دارد .

صبوري درخصوص خريد كتاب ازسوي نهادهاي دولتي به مهرگفت : خريد كتاب ازسوي نهادهاي دولتي باعث بيماري جامعه مي شود وبه نظرمن به غيرازكتابخانه ها هيچ لزومي براي خريد كتاب ازسوي موسسه هاي دولتي وجود ندارد ومن با حذف تمام اين خريدها موافقم وعملا كساني ازاين خريدها سود مي برند كه داراي ارتباط قوي با اين نهادها هستند درنهايت مي توان گفت كه خريدهاي اين نهادها عادلانه ويكسان نيست .

اين ناشرافزود: سياست هاي واقعي بالاترازقوانين است ودرچارچوب همين قوانين مي توان سياستهايي را اعمال كرد كه مارا به سمت درستي راهنمايي كند ، دولت بايد سوبسيدهايي كه به ناشران مي دهد قطع كند وحداقل اگرحذف نكرد تغييراتي درآن صورت دهد .

به عنوان مثال كتابهاي غولي كه درنمايشگاه عرضه مي شد كارتقليدي وتقلبي ازاروپايي ها بود ولي حتي به آنها جوايزي نيزتعلق گرفت ، باتوجه به اينكه با كاغذ سوبسيد داري كه به هركتاب غولي تعلق مي گيرد مي توان حداقل10كتاب خوب براي كودكان به چاپ رساند ، درحقيقت چنين ناشراني كه كتابهاي اين چنيني وبي ارزش را چاپ مي كنند آب سطح جو را جمع كرده وبه خورد بچه هاي ما مي دهند .

صبوري - مدير نشر زيتون ، تصريح كرد : درحال حاضر ناشراني نيزهستند كه فقط ترجمه منتشرمي كنند زيرا هزينه تصويرگرومولف را به دنبال ندارد وبراي ناشرمقرون به صرفه است وباعث داغ شدن بازاركتابهاي بازاري مي شوند بنابراين كتابهاي ارزشمند وبا تفكرما مظلوم واقع مي شوند چون قيمت هاي اين كتابهاي بازاري پائين است واصولا ظواهرفريبنده دارند بنابراين كتابهايي كه قيمت بالاتري دارند وفكري درآن نهفته است ، بي مخاطب مي ماند .

مديرنشرزيتون درپايان گفت وگوبامهرگفت : هيچ احتياجي به قوانين جديد نيست بلكه بايد فقط سياست ها تغييركند ، شبكه پخش درهمه جاي دنيا ازتوليد جداست ، بنابراين ناشران نمي توانند شبكه پخش مستقل داشته باشند .