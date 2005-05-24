رئيس سازمان تبليغات قزوين در گفتگو با "مهر" : اماكن تاريخي - مذهبي نمادي از هويت ملي و مذهبي يك ملت هستند

حجت الاسلام علي اكبر عزيزخاني رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قزوين در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : آثار به جاي مانده از گذشتگان كارنامه گذشته فرهنگي ، تاريخي ، ديني ، مذهبي ، هنري و اجتماعي ما ايرانيان هستند كه مي بايست به خوبي مورد استفاده و بهره برداري قرار گرفته و در زمينه حفظ و حراست از آنها نيز اقدامات لازم صورت گيرد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قزوين با تأكيد بر اينكه بناهاي تاريخي ، نمادي از ريشه و هويت ملي و مذهبي يك ملت هستند ، بناهاي مذهبي - تاريخي را بيانگر اعتقادات ، باورها و معنويت ملت عنوان كرد كه درك و دريافت آنها در اصالت بخشي به جامعه نقش بسيار مؤثري دارد .

حجت الاسلام عزيزخاني بناهاي تاريخي - مذهبي را شناسنامه هويت ديني و اعتقادي مردم معرفي كرد و افزود : در حفظ و حراست اين شناسنامه هاي هويتي مي بايست تلاشهاي گسترده و ارزنده اي صورت گيرد چرا كه در غير اينصورت چنانچه بناها تخريب شده و از بين بروند ، ريشه اي نخواهيم داشت و درست مثل يك خانواده بي ريشه خواهيم شد .

وي حفظ و احياء اماكن مذهبي را براي تأثيرگذاري مثبت در رفتار ، بينش و اصالت انسانها بسيار مؤثر اعلام كرد و گفت : امروز مي بايست آنچه از گذشتگان به يادگار مانده را بخوبي شناخته ، اطلاعات لازم را از آنها كسب كرده ، اين اماكن و همچنين اماكن مذهبي امروز را براي استفاده و بهره گيري آيندگان حفظ ، حراست و احياء كنيم ، تا آنها نيز از ريشه و اصالت خود بخوبي مطلع شوند و اين حقي طبيعي براي انسانهاست .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي اطلاع ايرانيان از هويت و گذشته پربار و غني خود را ، زمينه اي براي اصالت بخشي و اعتماد به نفس عنوان كرد كه رسيدن به اين مراحل ، تأثيرات بسيار مثبتي در زندگي فردي ، اجتماعي و بين المللي افراد و در نهايت ، جامعه خواهد داشت .