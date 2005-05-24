خبرگزاري آلمان : شرودر بدنبال راي اعتماد از پارلمان است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري آلمان ،‌" گرهارد شرودر"صدراعظم آلمان درنظر دارد جلسه راي اعتماد گرفتن از پارلمان را در تاريخ اول جولاي ( 10 تير ) برگزار كند . بر اساس نتيجه اين اقدام مي توان شاهد برگزاري انتخابات زودهنگام در اين كشور بود .

گزارشهاي رسيده حاكي از آن است كه اگرمجلس به دولت " شرودر" راي اعتماد ندهد پارلمان منحل وانتخابات زودهنگام سراسري در اواسط ماه سپتامبر ( شهريور ) برگزار خواهد شد.

" گرهارد شرودر " كه رهبري حزب " سوسيال دمكرات " را برعهده دارد، پس از شكست اين حزب در انتخابات ايالتي " نورد راين وست فالن " تصميم به جلو انداختن زمان انتخابات سراسري پارلماني آلمان گرفته است.

صدراعظم آلمان در اين زمينه خاطر نشان ساخته است كه نتيجه انتخابات ايالت نورد وست فالن دولت را در اجراي برنامه‌هاي اصلاحات اقتصادي - اجتماعي دچار ترديد كرده است. وي در توضيح اين مسئله گفت : دولت براي انجام اقدامات خود نياز به پشتوانه مردمي دارد .

به نوشته اين منبع خبري اگر پارلمان آلمان در تاريخ اعلام شده به دولت راي اعتماد ندهد " هرست كوهلر" رئيس جمهوري اين كشور (21)روز مهلت دارد تا پارلمان را منحل كرده و بدنبال آن انتخابات آتي و جديد طي (60)روز برگزار خواهد شد.

اين در حالي است كه در تاريخ كشور آلمان انتخابات زودهنگام تنها 1 بار و آن هم در سال 1983ميلادي اتفاق افتاده است كه "هلموت كهل " صدراعظم پيشين اين كشور دستور آن را صادر كرد و در آن تاريخ هم دولت نتوانست راي اعتماد پارلمان را بدست آورد و در نتيجه انتخابات زودرس سراسري برگزار شد.

گفتني است حزب حاكم سوسيال دمكرات پس از39سال حكومت در ايالت نورد وست فالن بعنوان بزرگترين ايالت آلمان در انتخابات يكشنبه گذشته به شكست سنگيني در برابر حزب دمكرات مسيحي تن داد.نتيجه انتخابات ايالت نورد راين وستفالن همواره سرنوشت حزب حاكم كشور را نيز تعيين مي‌ كند.

با وضعيت پيش آمده پيش بيني مي‌شود، حزب دمكرات مسيحي در انتخابات سراسري آلمان هم اكثريت كرسيهاي مجلس را بدست آورد. در آن صورت رهبر حزب كه خانم "آنگلا مركل" است به صدراعظمي آلمان منصوب خواهد شد و اولين صدر اعظم زن آلمان خواهد بود.

