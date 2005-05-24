گردهمايي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، اين گردهمايي كه با حضور دانشجويان شاهد و ايثارگر، مسئولان بنياد شهيد و دانشگاه برگزار شد رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در سخنان كوتاهي با گرامي داشت سالروز فتح خرمشهر روز مقاومت و پيروزي را گرامي داشته و از فرزندان شهدا به عنوان ميراث و سرمايه گران بهاي جمهوري اسلامي نام برد.

در اين گردهمايي جانباز شيميايي به ايراد سخن پرداخت و آزاد سرافراز احمدي خاطرات كوتاهي از دوران اسارت خويش را براي حاضران بيان كرد.

همچنين در اين گردهمايي شاعر استان گلستان، گلدسته به قرائت ابياتي از اشعار خويش پرداخت.