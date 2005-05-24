  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۱۷

گردهمايي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد گرگان برگزار شد

گردهمايي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي گرگان با عنوان گنجينه هاي ايثار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، اين گردهمايي كه با حضور دانشجويان شاهد و ايثارگر، مسئولان بنياد شهيد و دانشگاه برگزار شد رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در سخنان كوتاهي با گرامي داشت سالروز فتح خرمشهر روز مقاومت و پيروزي را گرامي داشته و از فرزندان شهدا به عنوان ميراث و سرمايه گران بهاي جمهوري اسلامي نام برد.

در اين گردهمايي جانباز شيميايي به ايراد سخن پرداخت و آزاد سرافراز احمدي خاطرات كوتاهي از دوران اسارت خويش را براي حاضران بيان كرد.

همچنين در اين گردهمايي شاعر استان گلستان، گلدسته به قرائت ابياتي از اشعار خويش پرداخت.

کد مطلب 187146

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه