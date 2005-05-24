مدير عامل شركت پتروپارس در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب درباره آخرين وضعيت مذاكرات پتروپارس با شركت اويك براي توسعه فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي گفت : پيش نويس اين قرارداد تنظيم شده است و مورد تاييد شركت نفت و شركت نفت وگاز نيز رسيده است .
غلامرضا منوچهري اضافه كرد : اين قرارداد پس از تاييد شوراي اقتصاد و كميسيون 3 نفره كميسيون قانون معاملات به امضاي رسمي مي رسد .
وي افزود : قرارداد توسعه فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي قبل از امضا بايد با توجه به مصوبات جديد اصلاح شود .
به گفته وي ، شركت پتروپارس هم اكنون درحال مذاكره با شركت اويك براي انعقاد قرارداد فاز 17 و 18 است چرا كه اين دوشركت بر سربعضي از پيشنهادات شركت اويك موافقتي نداشت كه بايد با هم به توافق برسند .
به گزارش خبرنگارما، مدير عامل شركت نفت وگاز پارس نيز با اشاره به همكاري اين دوشركت گفت : زمان دقيقي نمي توان براي اين كار اعلام كرد و بايد اعضاي كنسرسيوم به توافق برسند اما اگر اين دوپيمانكار طي چند روز آينده به توافق برسند قرارداد نهايي خواهد شد در غير اينصورت اويك بايد يك شريك ديگر انتخاب كند .
مدير عامل شركت پتروپارس در گفت وگوي اختصاصي با "مهر" :
شركت اويك با پترو پارس براي توسعه فاز 17و 18 پارس جنوبي به توافق مي رسند
درصورت توافق بر روي بعضي از پيشنهادات شركت اويك كه مورد قبول پتروپارس نبوده است قرارداد فاز 17 و18 منعقد مي شود .
مدير عامل شركت پتروپارس در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب درباره آخرين وضعيت مذاكرات پتروپارس با شركت اويك براي توسعه فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي گفت : پيش نويس اين قرارداد تنظيم شده است و مورد تاييد شركت نفت و شركت نفت وگاز نيز رسيده است .
نظر شما