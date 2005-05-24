شركت اويك با پترو پارس براي توسعه فاز 17و 18 پارس جنوبي به توافق مي رسند

مدير عامل شركت پتروپارس در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب درباره آخرين وضعيت مذاكرات پتروپارس با شركت اويك براي توسعه فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي گفت : پيش نويس اين قرارداد تنظيم شده است و مورد تاييد شركت نفت و شركت نفت وگاز نيز رسيده است .

غلامرضا منوچهري اضافه كرد : اين قرارداد پس از تاييد شوراي اقتصاد و كميسيون 3 نفره كميسيون قانون معاملات به امضاي رسمي مي رسد .

وي افزود : قرارداد توسعه فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي قبل از امضا بايد با توجه به مصوبات جديد اصلاح شود .

به گفته وي ، شركت پتروپارس هم اكنون درحال مذاكره با شركت اويك براي انعقاد قرارداد فاز 17 و 18 است چرا كه اين دوشركت بر سربعضي از پيشنهادات شركت اويك موافقتي نداشت كه بايد با هم به توافق برسند .

به گزارش خبرنگارما، مدير عامل شركت نفت وگاز پارس نيز با اشاره به همكاري اين دوشركت گفت : زمان دقيقي نمي توان براي اين كار اعلام كرد و بايد اعضاي كنسرسيوم به توافق برسند اما اگر اين دوپيمانكار طي چند روز آينده به توافق برسند قرارداد نهايي خواهد شد در غير اينصورت اويك بايد يك شريك ديگر انتخاب كند .