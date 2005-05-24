واشنگتن به رد صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري ايران اعتراض كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه ، ريچارد بوچر سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در اقدامي مداخله جويانه در امور داخلي ايران گفت : مطمئنا ما از اين چنين تصميمي نگران هستيم . شوراي نگهبان حكومت ايران صلاحيت بيش از 1000 تن از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري ازجمله مشهورترين كانديداهاي ميانه رو و تمامي 93 كانديداي زن را كه براي كانديداتوري در اين انتخابات ثبت نام كرده بودند رد كرد .



وي گفت : رد صلاحيت هاي امروز به روشني نشان مي دهد تنها كساني كه به طور كامل براي حكومت ايران قابل قبول هستند براي شركت در انتخابات معرفي مي شوند .



گفتني است شوراي نگهبان پس از بررسيهاي قانوني يكشنبه شب صلاحيت شش تن ازنامزدهاي رياست جمهوري را تصويب كرد .

درعين حال برخي از رسانه هاي غربي درادامه روند مداخلات غيرقانوني وخلاف عرف موجود در دنيا مدعي شدند كه رد گسترده صلاحيت نامزدهاى رياست جمهورى از سوى شوراى نگهبان، خشم و اعتراض بسيارى از گروههاى سياسى مستقل و نيز اصلاح طلب را برانگيخته است.

اين منابع براي متشنج جلوه دادن اوضاع وهمسو نشان دادن گروههاي سياسي اصلاح طلب كه درواقع نيز به احزاب وتشكلهاي گوناگوني تقسم شده اند، درادعايي بدور ازصداقت كامل نوشتند جناح اصلاح طلب مردم را به تحريم انتخابات رياست جمهورى فراخوانده است.

از سوى ديگر ژان آسل بورن، وزير امور خارجه لوكزامبورگ و رييس شوراى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا درنيزدراقدامي مشابه ودرراستاي فزون خواهي خاص غربيها درباصطلاح طرفداري از دمكراسي ودرحاشيه ديدار وزارى خارجه اين اتحاديه، ضمن انتقاد از عملكرد شوراى نگهبان در مورد رد صلاحيت نامزدهاى اصلاحطلب و گروه هاى سياسى مستقل، متذكر شد كه اين عمل، راه را بر مردم ايران براى گرفتن تصميمى دمكراتيك دشوار كرده است.