ارباب حلقه ها ركورد شكست

به گزارش خبرگزاري "مهر" از بي بي سي، فيلم " پيترجكسون" توانست ركورد جديد فيلم "هري پاتر و حفره اسرارآميز" را پشت سربگذارد.

شنيده ها حاكي از اين است كه پيش فروش " ارباب حلقه ها : دوبرج " به 50 هزارنسخه ويديويي و DVD رسيده است. اين درشرايطي است كه فيلم "هري پاتر" با پيش فروش 40 هزارنسخه ، ركورددار قبلي جدول فروش اينترنتي آمازون بود.

"دوبرج " درماه دسامبر2002 مهمان سالن سينماها شد و تا به حال بيش از576 ميليون پوند درسراسرجهان فروش كرده است.

موفقيت پيش فروش "ارباب حلقه ها" از آن جا حايز اهميت است كه هنوز شش روزبه عرضه نسخه هاي ويديويي وDVD باقي مانده است و اين احتمال وجود دارد كه اين ميزان افزايش يابد.

نسخه DVD اين اثر شامل دو ديسك است كه قسمتهايي ازقسمت سوم اين مجموعه را تحت عنوان "ارباب حلقه ها : بازگشت سلطان" به نمايش مي گذارد.اين فيلم درماه دسامبر(آذر) اكران مي شود.